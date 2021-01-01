متطلبات تشغيل لعبة Spider-Man Remastered

لعبة Spider-Man Remastered
تستعد Marvel لطرح لعبة Spider-Man Remastered إلى الكمبيوتر الشخصي في 12 أغسطس ، وقيل إن النسخة المعاد تصميمها تأتي مع بعض الميزات الخاصة بالكمبيوتر الشخصي، والآن ، أصدر مطور Spider-Man Insomniac ، الذي كان يعمل مع ألعاب Nixx لنقل لعبة PlayStation إلى جهاز الكمبيوتر ، تفاصيل حول اللعبة.
حيث أن واحدة من أكبر الإضافات إلى Spider-Man Remastered هي دعم انعكاسات الأشعة عالية الجودة لمن لديهم أجهزة مدعومة، وتتوفر الانعكاسات بمستويات جودة مختلفة ، لكن الانعكاسات الجديدة عالية الجودة تقدم مزيدًا من التفاصيل عندما يتأرجح Spider-Man أو يحارب الجريمة في اللعبة.
ويتم دعم كل من Nvidia DLSS و DLAA، ثم ، هناك دعم للشاشات فائقة السرعة (21: 9) والبانورامية (32: 9). يمكنك أيضًا تشغيل Spider-Man على إعداد من ثلاث شاشات بدعم من إعدادات Nvidia Surround متعددة الشاشات.
-متطلبات النظام لـ Spider-Man Remastered
الحد الأدنى (720 بكسل ، 30 إطارًا في الثانية)
-الإعدادات المسبقة للرسومات: منخفضة جدًا
-وحدة معالجة الرسومات: Nvidia GeForce GTX 950 أو ما يعادله من AMD
-وحدة المعالجة المركزية: Intel Core i3-4160 أو ما يعادله من AMD
-ذاكرة الوصول العشوائي: 8 جيجابايت
- نظام التشغيل: ويندوز 10 64 بت
-التخزين: 75 جيجا بايت إتش دي دي
موصى به (1080 بكسل ، 60 إطارًا في الثانية)
-الإعدادات المسبقة للرسومات: متوسطة
-وحدة معالجة الرسومات: Nvidia GeForce GTX 1060 6 جيجابايت أو AMD Radeon RX 580
-وحدة المعالجة المركزية: Intel Core i5 4670 أو AMD Ryzen 5 1600
-ذاكرة الوصول العشوائي: 16 جيجابايت
-نظام التشغيل: ويندوز 10 64 بت
-التخزين: 75 جيجا بايت SSD
عالية جدًا (4K ، 60 إطارًا في الثانية)
-الإعدادات الرسومية المسبقة: عالية جدًا
-وحدة معالجة الرسومات: Nvidia GeForce RTX 3070 أو AMD Radeon RX 6800 XT
-وحدة المعالجة المركزية: Intel Core i5 11400 أو AMD Ryzen 5 3600
-ذاكرة الوصول العشوائي: 16 جيجابايت
-نظام التشغيل: ويندوز 10 64 بت
- التخزين: 75 جيجا بايت SSD
الإعدادات الراقية (1440 بكسل ، 60 إطارًا في الثانية أو 4K ، 30 إطارًا في الثانية)
- الإعدادات الرسومية المسبقة: عالية ، تتبع شعاع مرتفع
- وحدة معالجة الرسومات: Nvidia GeForce RTX 3070 أو AMD Radeon RX 6900 XT
- وحدة المعالجة المركزية: Intel Core i5 11600K أو AMD Ryzen 7 3700X
- ذاكرة الوصول العشوائي: 16 جيجابايت
- نظام التشغيل: ويندوز 10 64 بت
- التخزين: 75 جيجا بايت SSD
أعلى جودة (4K ، 60 إطارًا في الثانية)
- الإعدادات الرسومية المسبقة: عالية ، تتبع الشعاع مرتفع جدًا
- وحدة معالجة الرسومات: Nvidia GeForce RTX 3080 أو AMD Radeon RX 6950 XT
- وحدة المعالجة المركزية: Intel Core i7 12700K أو AMD Ryzen 9 5900X
- ذاكرة الوصول العشوائي: 32 جيجابايت
- نظام التشغيل: ويندوز 10 64 بت
- التخزين: 75 جيجا بايت SSD
ستتوفر لعبة Insomniac's و Marvel's Spider-Man Remastered على الكمبيوتر الشخصي من خلال Steam and Epic Games بدءًا من 12 أغسطس، يمكنك طلب اللعبة مسبقًا قبل أن تصل إلى المتجر وفتح ثلاث بدلات Spider-Man وأداة قتالية Spider-Drone وخمس مكافآت إضافية نقاط المهارة.
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