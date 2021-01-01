فى 3 خطوات كيفية التخلص من التطبيقات غير المستخدمة على iPhone

آخر الأخبارأخبار الجوال والموبايل › فى 3 خطوات كيفية التخلص من التطبيقات غير المستخدمة على iPhone

صورة الخبر: iPhone
iPhone

من المفاهيم الخاطئة الشائعة أن التطبيقات غير المستخدمة لا يمكنها استنزاف بطارية الهاتف المحمول، فربما جمع المستخدمون عددًا قليلاً من التطبيقات ، لكنهم لم يستخدموها منذ شهور أو ربما سنوات، وفي هذا الدليل ، دعنا نعرض بعض الطرق السريعة والسهلة للتخلص من التطبيقات التي لم يتم استخدامها لفترة أطول أو بالكاد تستخدم.

الخطوة الأولي
1. قم بتشغيل تطبيق الإعدادات

2. انتقل إلى متجر التطبيقات
3. تبديل إلغاء تحميل التطبيقات غير المستخدمة

الخطوة الثانية
1. قم بتشغيل تطبيق الإعدادات

2. اضغط على عام
3. اضغط على تخزين iPhone من القسم العام
4. حدد التطبيق الذي تريد إزالته
5. اضغط على زر Offload App

الخطوة الثالثة
1. قم بتشغيل متجر التطبيقات
2. اضغط على ملف التعريف الخاص بك من الزاوية اليمنى العليا من الشاشة
3. اسحب لليسار من وانقر على حذف على التطبيق الذى لا تحتاجه.

المصدر: اليوم السابع

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على فى 3 خطوات كيفية التخلص من التطبيقات غير المستخدمة على iPhone

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
34010

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager