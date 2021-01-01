تعرف على تفاصيل عمل تقنيات التعرف على الوجه وبيانات القياسات الحيوية فى المطارات



تقنيات التعرف على الوجه تقنيات التعرف على الوجه

كشفت وزيرة الداخلية البريطانية، بريتي باتيل، أن "الممرات اللا تلامسية" المستقبلية في مطارات المملكة المتحدة ستسمح للمواطنين البريطانيين بتخطي قوائم انتظار جوازات السفر والعبور عبر ضوابط الحدود، وستستخدم الممرات كاميرات مخفية لمسح وجوه الأشخاص أثناء مرورهم، ويتم مقارنتها بقاعدة بيانات رقمية للتفاصيل التي سيتعين على جميع الزوار إرسالها قبل السفر ربما عبر أحد التطبيقات.



ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، إذا تم العثور على تطابق، فسيتم تخليصهم من الدخول إلى المملكة المتحدة دون الحاجة إلى التوقف أو مسح جوازات سفرهم ضوئيًا، بينما سيتم إعادة توجيه الأشخاص غير المتطابقين إلى الجمارك.



وتجرى حكومة المملكة المتحدة تجربة الممرات في المطارات في عام 2024، قبل بدء التشغيل الكامل المخطط له في عام 2025.



سيحل نظام الفحص الآلي الجديد للحدود محل الاضطرار إلى المرور عبر بوابة إلكترونية أو التحدث إلى أحد ضباط قوة الحدود.



لم تكشف حكومة المملكة المتحدة عن الشركات التي تعمل معها في ممرات عدم التلامس الجديدة، لكن شركة Paravision في سان فرانسيسكو وضعت مخططًا لمثل هذا النظام.



كما أنه في المطار، يمكن إخفاء الكاميرات في الجدران أو حتى في السقف، وبالكاد يلاحظها الركاب وهم يسيرون باتجاه المخرج.