أخطاء يجب تجنبها عند التحضير للسفر فى شهر العسل



السفر فى شهر العسل السفر فى شهر العسل

شهر العسل هو رحلة العمر كما يطلق عليها البعض، فمن الطبيعى أن تسعى للحصول على ألأقصى قدر ممكن من الانبساط والراحة والاستمتاع، وذلك بعد كل ما مررت به من ضغط أثناء التجهيز لحفل الزفاف، بالإضافة إلى أنها إجازة صعب تكرارها مرة أخرى، لذا يستعرض "اليوم السابع" بعض الأشياء التى عليك ألا تفعلها احتى تمر هذه الرحلة بسلام دون أى عقبات وفقاً لموقع "hitched" كما يلى:



الحجز فى موسم تقلب الأجواء

عند التخطيط لحفل الزفاف وشهر العسل، من الطبيعي أنك لا تريد أن ينتهي بك الأمر بطريق الخطأ إلى حجز رحلة في موسم الرياح الموسمية أو أمطار رعدية، فعليك التفكير في التخطيط لموعد زفافك في الموسم المناسب لخطط شهر العسل، أو تأجيل شهر العسل.



تخطى الإرشادات الصحية

من المفضل أن تتبع النصائح الصحية حيثما تذهب، سواء بالتطعيمات التي يجب تناولها قبل السفر، أو الالتزام بتعليمات الوقاية مثل استخدام الكحول وارتداء الكمامات، وذلك للحفاظ على سلامتك الصحية أنت وشريكك.



عدم وضع خطه منظمة للرحلة

عليك قبل التحرك وضع خطة مناسبة لقضاء إجازتك بشكل منظم وممتع، مع الوضع فى الاعتبار أوقات الراحة والتنقل من مكان لمكان والاسترخاء وتجربة طعام جديد، وإذا لم تكن على دراية بأنشطة المكان الذي سوف تتوجه إليه عليك الاستعانة بشركة السياحة وطلب منها عمل جدول للرحلة.



قضاء كل وقتك على وسائل التواصل الاجتماعى

عليك أن تعلم أن هذه الاجازة فرصة لقضاء وقت ممتع مع زوجتك، فعليك الابتعاد هذه الفترة عن وسائل التواصل الاجتماعي، ولا تحاول عرض أنشطتك أو تجاربك على أنها تحديث لوسائل التواصل الاجتماعي، فقط امنح هاتفك فترة راحة في هذا الوقت.



عدم تقسيم وقتك

شهر العسل ليس للنوم فقط أو الخروج فقط، عليك أن تقسم إجازتك بين الراحة والاسترخاء والخروج والتنقل واستكشاف المكان الجديد.



عدم توخى الحذر مع الطعام والشراب

قد تحتاج إلى توخي الحذر بشأن ما تأكله وأين تتناوله، خاصة إذا كان لديك معدة حساسة، والتزم بالمياه المعبأة إذا لم تكن متأكدًا من سلامة مياه المنطقة، واسأل موظفي الفندق أو السكان المحليين الذين تقابلهم للحصول على توصيات لأماكن رائعة لتناول الطعام.



