تفاجأ بريطانية بحملها لحظة ولادتها بالمرحاض

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عندما تعلم المرأة بأنها حامل تستعد لمدة 9 أشهر لإنجاب المولود الجديد، وتشترى له كل متطلباته من ملابس وحفاضات وغيرها، لكن لوسي جونز، البالغة من العمر 22 عامًا، لم تعش هذه اللحظات لعدم علمها بحملها إلا عند شعور ببعض الآلام في ظهرها وبطنها التي اعتقدت في أول الأمر أنها آلام الدورة الشهرية، لكنها فوجئت بقدمين صغيرين بارزين أسفلها، عند جلوسها على المرحاض، ما جعلها تشعر بالرعب لتعلم بأن ما تعيشه لحظة آلام ولادة ليس أكثر، وفقاً لما ذكره موقع صحيفة "مترو" البريطانية.



وأشارت لوسى التي تعمل ضمن طاقم طائرة، إلى أنها لم تعلم طوال الأشهر الماضية بحقيقة حملها، لتناولها حبوب منع الحمل بشكل يومى، كما أن الدورة الشهرية لم تنقطع عنها.



وأضافت أنها خضعت لفحص طبي الأشهر الماضية، وأكدت نتيجة الفحوصات أنها يمكنها السفر، بالإضافة إلى أن نتيجة اختبارين الحمل كانت سلبية.



وقالت لوسى، والتى تعمل لمدة 70 ساعة فى الأسبوع، بأنها تمارس رياضة الجرى، التى كانت مواظبة عليها حتى قبل ولادتها بثلاثة أيام، مشيرة إلى أنها تشعر بالسعادة لإنجابها ابنتها "روبى".



وأضافت لوسي، من بريستول، بأنها طوال أشهر حملها لم تظهر عليها أي نتوءات، ولم تصاب بأى مرض أو شعرت بتعب، وكانت الدورة الشهرية تأتى بموعدها.



