نصائح لحماية قدميك من مخاطر مرض السكري



مرض السكري مرض السكري

إذا كنت تعاني مرض السكري ، فقد تواجه مشاكل في قدميك وساقيك ، وهما من المضاعفات الشائعة للمرض، ويعرضك مرض السكري لخطر أكبر للإصابة بمسامير اللحم ، والذرة ، والأورام ، والبثور ، والقرحة ويعني ارتفاع نسبة السكر في الدم أن هذه الإصابات والتغيرات الطفيفة قد تصبح بوابات للعدوى التي قد تؤدي إلى الإعاقة.



ولكن يمكنك اتخاذ عدة خطوات للمساعدة في الحفاظ على قدميك في حالة جيدة ، بما في ذلك ارتداء أحذية متخصصة ، وإجراء فحوصات منتظمة للقدم ، وأداء تمارين منخفضة التأثير.



ويعتقد الباحثون أن سكر الدم قد يكون له تأثير سلبي على خلايا وإنزيمات الجهاز العصبي ، وفقًا لمركز جوسلين للسكري، وقد تؤدي هذه الأعصاب التالفة إلى اعتلال الأعصاب السكري ، وهي حالة تفقد فيها الإحساس بقدميك أو يديك.



وفقًا للمعهد الوطني للسكري وأمراض الجهاز الهضمي والكلى ، يحدث الاعتلال العصبي في حوالي 70% من مرضى السكري ، ويمكن أن تؤدي أعراضه إلى التهابات ضارة. بعد كل شيء ، إذا كنت لا تشعر بقدميك ، فلن تتمكن من ملاحظة الجروح أو القروح أو الألم، وإذا لم تشعر بهذه التهيجات والجروح ، فقد تؤدي إلى الإصابة بالعدوى ، ويمكن أن تؤدي العدوى غير المعالجة إلى الغرغرينا ، والتي بدورها قد تتطلب البتر، وذلك حسب ما ذكره موقع «everydayhealth».



الاعتلال العصبي هو سبب جفاف الجلد الذي يعاني منه العديد من مرضى السكري، ولا تستطيع الأعصاب المعطلة في قدميك استقبال رسالة الدماغ للتعرق، وتشقق الأقدام الجافة ، مما يجعل من الممكن دخول الجراثيم إلى الجسم.



يمكن أن يتسبب تلف الأعصاب أيضًا في حدوث تغييرات في شكل قدميك ، مما قد يجعل الأحذية التي كانت مريحة في السابق يصعب المشي عليها، ويؤدي هذا الاحتكاك إلى تكوّن مسامير وأورام يمكن أن تتآكل وتعرض الجلد للجراثيم. بالإضافة إلى ذلك ، يتسبب مرض السكري أيضًا في تقلص الأوعية الدموية وتصلبها ، مما يجعل من الصعب على قدميك مقاومة العدوى.



للمساعدة في إدارة هذه الأعراض ، يمكنك استخدام المستحضر بأمان ، وفقًا لجمعية السكري الأمريكية، ولكن من المهم التأكد من عدم وضعه بين أصابع قدميك لأن الرطوبة الزائدة في تلك المساحة الضيقة قد تشجع الفطريات على النمو. في المقابل ، لا يعد نقع قدميك عند الإصابة بمرض السكري فكرة جيدة، وهذا النهج يمكن أن يجعل البشرة المعرضة بالفعل أكثر هشاشة وعرضة للعدوى ، إما من خلال جعل بشرتك جافة جدًا أو ناعمة جدًا.





وهناك عدد من الحلول الأخرى للأقدام الحساسة التي قد تواجهها في رحلتك مع مرض السكري:



افحص قدمك كل يوم بحثًا عن الشقوق والجروح والقروح



تلف الأعصاب هو أحد مضاعفات مرض السكري الذي يجعل من الصعب الشعور عندما يكون لديك تقرحات أو تشققات في قدميك، يقول طبيب الأقدام ستيفن تيليت ، دي بي إم ، من بورتلاند ، أوريجون: «يبحث مرضى السكري عن أي تغيرات في اللون ، أو القروح ، أو الجلد الجاف المتشقق، وضع مرآة على الأرض لترى ما تحت قدميك أو اطلب المساعدة من صديق أو قريب إذا لم تتمكن من رؤية جميع أجزاء قدمك بوضوح».



لا تستخدم قدميك لاختبار الماء الساخن



عندما يصاب مرضى السكري بتلف في الأعصاب ، أو اعتلال عصبي ، قد يكون من الصعب معرفة ما إذا كان ماء الاستحمام ساخنًا جدًا، ويوضح الدكتور تيليت: «لن يدركوا أنهم في الواقع يحرقون بشرتهم، ويمكن أن يؤدي الدخول في الحمام قبل فحص درجة الحرارة إلى إلحاق أضرار جسيمة بقدميك ، لأن الحروق والبثور تفتح أبوابًا للعدوى، واستخدم مرفقك للتحقق من درجة حرارة الماء قبل الدخول في حوض الاستحمام أو الدش».







ادعم قدميك بأحذية وجوارب مناسبة لمرض السكري



يتطلب شراء الأحذية لمرضى السكري مزيدًا من الاهتمام بالتفاصيل أكثر مما اعتدت عليه، وينصح تيليت بالبحث عن أحذية ذات عمق أكبر في منطقة القدم ، وتغطية جيدة للجزء العلوي والسفلي ، وبدون طبقات داخل الحذاء يمكن أن تحتك بقدمك. وبالمثل ، ابحث عن الجوارب الخالية من اللحامات ، ويفضل أن تكون الجوارب المبطنة والمصنوعة من القطن أو أي مادة أخرى تتحكم في الرطوبة.







لا تمشي حافي القدمين سواء كنت بالداخل أو بالخارج



إن ارتداء أحذية ذات تغطية جيدة بالخارج لحماية قدميك أمر منطقي بالنسبة لمعظم الناس ، ولكن حتى داخل منزلك ، فإن الركض بدون حذاء يعرض قدميك لخطر الجروح الصغيرة والخدوش والاختراق بواسطة شظايا الزجاج وإبرة الخياطة في غير مكانها أو دبوس طبعة.







وإذا كنت مصابًا باعتلال الأعصاب ، فقد لا تلاحظ هذه الأضرار الخطيرة حتى تصاب بالعدوى، ومن الأفضل ارتداء الأحذية في جميع الأوقات ، حتى في المنزل.







حافظ على قدميك جافة لتقليل خطر الإصابة بالعدوى



تأكد من أن تجفيف قدميك جزء من روتين نظافتك، ويقول تيليت: «المسافة بين أصابع القدم محكمة للغاية، وتصبح البشرة رطبة وتتحلل ، مما يؤدي إلى الإصابة بالعدوى، وامنع ذلك عن طريق التنشيف جيدًا بعد غسل قدميك وإزالة الجوارب أو الأحذية المبللة أو المتعرقة على الفور. كما ذكرنا سابقًا ، لا يزال بإمكانك استخدام المرطب لمنع جفاف الجلد وتشققه - فقط تجنب وضعه بين أصابع قدميك».







تثبيت وتخفيف القدمين بأحذية تقويم العظام



نظرًا لأن ارتداء الأحذية المناسبة أمر بالغ الأهمية ، فإن الأحذية التقويمية تعد استثمارًا رائعًا في الحماية والراحة، وتتوفر الأحذية المصنوعة خصيصًا لمرضى السكري في المتاجر المتخصصة وعبر الإنترنت ، أو يمكنك زيارة طبيب الأقدام للحصول على المشورة.