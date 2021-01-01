علاج موضعي لمرض البهاق..الأول من نوعه..



مرض البهاق مرض البهاق

كشفت السلطات الصحية في الولايات المتحدة عن علاج جديد لمرض البهاق، و قد يكون الأول من نوعه لعلاج هذا المرض الذي يصيب الملايين عالميا.

ومنحت إدارة الغذاء والدواء الأميركية الموافقة على كريم “ الذي تنتجه أحد شركات الدواء الكبيرة في أمريكا، كعلاج موضعي للبهاق غير المفصلي لدى البالغين والأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 عاما وما فوق.

ومع هذا التطور العلمي الكبير، أصبح هذا الكريم أول علاج لإعادة تصبغ البشرة من مرضى البهاق، يحصل على موافقة إدارة الغذاء والدواء، وفقا لموقع «فارماسوتيكال إنداستريز».

في مرضى البهاق غير المفصلي، تمت الموافقة على استخدام الكريم الجديد موضعيا وبشكل مستمر على البقع غير المصبغة من الجلد، مرتين في اليوم، ولا يجب استخدامه على أكثر من 10 بالمئة من مساحة سطح الجسم.

وتم إجراء تجارب على أكثر من 600 شخص مصاب بالبهاق غير المفصلي، بعمر 12 عاما أو أكبر.

ووفقا للنتائج في الأسبوع 24، حقق ما يقرب من 30 بالمئة من الأشخاص الذين تلقوا الكريم الجديد تحسنا في لون بشرتهم بنسبة 75 على الأقل في مناطق البهاق.