تحذير لمرضى السكري من تناول المانجو بكثرة

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يحتفل العالم اليوم باليوم العالمي للمانجو، وتعرف المانجو بأنها واحدة من أكثر الفواكه الاستوائية المحبوبة في العالم، وبشكل أساسي يتم زراعة المانجو في المناطق الاستوائية في آسيا وإفريقيا وأمريكا الوسطى، ولكنها تزرع الآن في جميع أنحاء العالم .







مخاطر تناول مرضى السكري المانجو

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بالنظر إلى احتواء المانجو على السكر الطبيعي ، يتساءل الكثير من الناس عما إذا كانت مناسبة لمرضى السكري، وسوف نوضح في هذه المقالة ما إذا كان مرضى السكري يمكنهم لمرضى السكري تناول المانجو بأمان في وجباتهم الغذائية .وتحتوي المانجو بمجموعة متنوعة من الفيتامينات والمعادن الأساسية بما في ذلك المغنيسيوم والكالسيوم والفوسفور والحديد والزنك، مما يجعلها إضافة مغذية لأي نظام غذائي تقريبًا، بما في ذلك تلك التي تركز على تحسين التحكم في نسبة السكر في الدم، وفقا لما نشر في موقع هيلث لاين الطبي .وأكثر من 90 ? من السعرات الحرارية في المانجو تأتي من السكر ، وهذا هو السبب في أنها قد تساهم في زيادة نسبة السكر في الدم لدى مرضى السكري. ومع ذلك ، تحتوي هذه الفاكهة أيضًا على الألياف ومضادات الأكسدة المختلفة ، وكلاهما يلعب دورًا في تقليل تأثير السكر في الدم بشكل عام .بينما تعمل الألياف على إبطاء معدل امتصاص جسمك للسكر في مجرى الدم ، فإن محتواها من مضادات الأكسدة يساعد في تقليل أي استجابة للضغط مرتبطة بارتفاع مستويات السكر في الدم، مما يسهل على الجسم تدفق الكربوهيدرات و استقرار مستويات السكر في الدم.ويساعد المانجو بشكل طبيعي على الألياف ولكنها ليست غنية بالبروتين بشكل خاص. لذلك ، فإن إضافة مصدر بروتين قد يؤدي إلى انخفاض في نسبة السكر في الدم؛ حيث تأتي معظم السعرات الحرارية في المانجو من السكر ، مما يعطي هذه الفاكهة القدرة على رفع مستويات السكر في الدم، مما يمثل خطر على مرضى السكري. لذا يجب تناولها باعتدال .