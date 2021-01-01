

فطيرة البطاطس بالدجاج فطيرة البطاطس بالدجاج



طريقة عمل فطيرة البطاطس بالدجاج، واحدة من وصفات المطبخ الإيطالي، وهي وصفة سهلة ولذيذة، سوف تنال إعجاب الكبار والصغار، بالإضافة إلى أنها مفيدة وصحية للغاية.





قدم الشيف سنان بطرس طريقة عمل فطيرة البطاطس بالدجاج، وهي أحد الأكلات الإيطالية الشهيرة، والتي يمكن تحضيرها في المنزل في أقل من 45 دفيفة، وتكفي لحوالي 6 أشخاص، وإليكم الوصفة بالتفصيل في السطور التالية..



طريقة عمل فطيرة البطاطس بالدجاج



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مقادير طريقة عمل فطيرة البطاطس بالدجاج :10 قطع جبنة كيرى2 صدر دجاج مقطع1 بصلة مفرومة200 جرام بازيلا مع جزر مثلج مذاب1 ملعقة كبيرة زيت زيتونملح وفلفل حسب الذوق3 بطاطس مسلوقة1 مكعب مرق لحمطريقة عمل فطيرة البطاطس بالدجاج :- نسخن الفرن على حرارة 200 درجة مئوية- فى قدر على النار نقوم بقلى البصل فى الزيت حتى يذبل- يضاف الجزر والبازيلاء إلى البصل، ونقليه حتى ينضج المزيج- نضع الدجاج، ونقلبه حتى يحمر ثم نتبله بالملح والفلفل- نقوم بإضافة مكعب مرق اللحم إلى المزيج، ونتركه على النار لمدة 10 دقائق، ويمكنك اضافة الماء عند الحاجة- نهرس البطاطس مع مربعات كيرى، ونتبلها حسب رغبتك- نسكب مزيج الدجاج فى صينية وفوقه البطاطس المهروسة مع جبنة كيرى- نضع الصينية فى الفرن لمدة 15 دقيقة- نخرج الصينية من الفرن، وتقدم فطيرة البطاطس بالدجاج ساخنة فى طبق التقديم .