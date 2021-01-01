هجوم إرهابي على رجال الأمن إثيوبيين .. مقتل وإصابة العشرات

شن مسلحون من حركة الشباب الإرهابية في الصومال هجومًا على قريتين في إثيوبيا بإقليم الصومال الإثيوبي على الحدود بين البلدين، ما أسفر عن مقتل 17 من رجال الأمن الإثيوبيين و87 من عناصر حركة الشباب.
وقال مسئول أمني إثيوبي إن الهجوم، الذي نادرا ما يحدث في منطقة حدودية، وقع يوم الأربعاء عندما هاجم مقاتلو حركة الشباب الموالية لتنظيم القاعدة قريتي ييد وآتو في منطقة باكول الصومالية بعد مقتل أحد قادتها قبل أيام على الجانب الإثيوبي من الحدود.
هجوم إرهابي نادر على إثيوبيا
ونادرا ما تشن حركة الشباب هجمات في المناطق القريبة من الحدود مع إثيوبيا بسبب الوجود الأمني الإثيوبي المكثف في المنطقة وداخل الصومال حيث تشكل القوات أيضا جزءا من قوة أفريقية لحفظ السلام.
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