نجل عبد الناصر: بريطانيا لم تكن تنوي إعادة قناة السويس إلى مصر

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صورة الخبر: عبد الحكيم عبد الناصر
عبد الحكيم عبد الناصر


قال عبد الحكيم عبد الناصر، نجل الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، إن بريطانيا لم تكن تنوي إعادة قناة السويس إلى مصر، وكل الدراسات التي أجريت قبل تأميم القناة أكدت ذلك.

وأضاف عبد الحكيم عبد الناصر، خلال حواره مع برنامج “حقائق وأسرار” المذاع على قناة “صدى البلد”، تقديم الإعلامي مصطفى بكري ،أن بريطانيا كانت تجهز قبل ثورة يوليو إلى مد امتياز قناة السويس حتى سنة 2008.

تأميم القناة
وتابع نجل الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، أنه عند تأميم القناة في 21 يوليو 1956م قبل ميعاد تسليمها بـ 12 عاما، تبين أن أرباح آخر عام بلغت 100 مليون دولار، في حين أن مصر لم تحصل- آنذاك- إلا على 2 مليون دولار فقط.

وأردف عبد الحكيم عبد الناصر، أن العدوان الثلاثي دليل قاطع على عدم اعتزام بريطانيا إعادة القناة للمصريين، لأنها كانت تريد تعويض تكاليف الحرب.

المصدر: elbalad

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