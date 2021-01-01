التفاصيل الكاملة لهجوم أعضاء الأهلي على لاعبي الفريق

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صورة الخبر: أعضاء النادي الاهلى
أعضاء النادي الاهلى


شهد تدريب فريق الكرة بالنادي الأهلي اليوم واقعة مؤسفة بعد قيام عدد كبير من أعضاء النادي الاهلى المتواجدين بمقر النادي بالجزيرة بالهجوم الحاد على اللاعبين وهو الأمر الذى تسبب فى إيقاف مران الفريق ثم تم استكماله.

وتواجد عدد كبير من أعضاء النادي الاهلى بجوار ملعب مختار التتش مع بدء مران الفريق استعدادًا لمباراة الجونة المقرر لها مساء الأحد المقبل في الدوري وبمجرد نزول اللاعبين تم الهجوم عليهم بسبب خسارة نهائي كأس مصر أمس أمام الزمالك.

ورددت الجماهير المعادية للاعبين منها :

شبعتوا من البطولات العبوا للشركات.. وأركنوا الشبعانين و نزلوا الناشئين.. و لعيبة عالة مفيهاش رجالة .. مش حاسس بالجمهور تاخد بعضك وتغور. وبعد الهتافات تم إيقاف المران ثم تم استكماله فيما بعد.

المصدر: elbalad

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