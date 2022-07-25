الكليات التي تشترط إجراء اجتياز اختبارات القدرات .. تعرف علىها



وزارة التعليم العالي وزارة التعليم العالي



أعلنت وزارة التعليم العالي تنظيم اختبارات القدرات لطلابها الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة وذلك وفقاً للشروط والقواعد الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات، وإتاحة الفرصة أمام الطلاب لتسجيل رغباتهم في أداء اختبارات القدرات إلكترونياً عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على "الانترنت" وذلك في الفترة من يوم الإثنين الموافق 25/7/2022 حتى يوم السبت الموافق 6/8/2022.



وأوضح مكتب التنسبق أن الكليات التي يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات هي:-

1. كليات الإعلام .

2. كليات الفنون الجميلة (فنون– عمارة) .



3. كليات الفنون التطبيقية بجامعات(حلوان - دمياط – بنها – بني سويف).

4. كلية التربية الموسيقية بالزمالك جامعة حلوان.

5. كلية التربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان.

6. كلية التربية الفنية جامعة المنيا.

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7. شعبتي التربية الفنية بكليتي (التربية بالإسماعيلية جامعة قناة السويس وكلية التربية بالسويس جامعة السويس)8. شعبتي التربية (التربية الفنية و التربية الموسيقية) بكليات التربية النوعية وشعبة المسرح التربوي بكلية التربية النوعية جامعة المنصورة وفرعيها (ميت غمر – منية النصر) .9. كليات التربية الرياضية.10. كلية التربية بالإسماعيلية (شعبة التربية الموسيقية) جامعة قناة السويس.11. كليات التمريض والمعاهد الفنية للتمريض.12. كليات التكنولوجيا والتعليم الصناعي بجامعات(حلوان – السويس – بني سويف –سوهاج).13. الكليات التابعة للجامعات التكنولوجية بكل من (جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية- جامعة الدلتا التكنولوجية – جامعة بني سويف التكنولوجية - جامعة 6 أكتوبر التكنولوجية - جامعة برج العرب التكنولوجية - جامعة شرق بورسعيد التكنولوجية - جامعة طيبة التكنولوجية - جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية - جامعة سمنود التكنولوجية - جامعة مصر الدولية التكنولوجية(وتشمل الكلية التكنولوجية بالقاهرة – الكلية التكنولوجية بالفيوم"دمو") – الكلية التكنولوجية المصرية الألمانية بأسيوط).? هذا وسيتم تسجيل المواعيد واختيار الكليات وأماكن أداء اختبارات القدرات المؤهلة لها وذلك عن طريق خدمة التنسيق الإلكتروني علي شبكة الانترنت على الموقع التالي: www.tansik.egypt.gov.egخطوات التسجيل لاختبارات القدرات عن طريق موقع التنسيق الالكتروني علي شبكة الانترنت:? يقوم الطالب بالدخول على موقع التنسيق الإلكتروني الموضح بعاليه ثم يدخل إلى صفحة تسجيل اختبارات القدرات علي هذا الموقع.? يقوم الطالب ببدء عملية التسجيل لأداء اختبارات القدرات وذلك باستخدام الرقم القومى ورقم الجلوس الخاص بالطالب.? تظهر الطالب بياناته الشخصية والتي تتضمن(رقم الجلوس - اسم الطالب - الرقم القومي – المحافظة – الادارة التعليمية التابع لها الطالب – المدرسة – الشعبة التي درسها الطالب "علمية– هندسية– أدبية")، وعلى الطالب التأكد من صحة البيانات المدونة على موقع التنسيق الالكتروني الخاصة بالطالب.? تظهر للطالب قائمة بأنواع اختبارات القدرات المتاحة للطالب والكليات والأماكن المخصصة لأداء هذه الاختبارات وكذلك المواعيد المحددة للطالب.? يقوم الطالب باختيار نوع القدرات وسيتم تحديد الموعد الذي سوف يتوجه به إلي الكلية مع العلم بأن قدرات كليات التربية الرياضية تستمر لثلاثة أيام متتالية.? عقب انتهاء الطالب من عملية التسجيل يقوم الطالب بطباعة إيصال يشمل أنواع القدرات التي أبدى الرغبة في أدائها والمواعيد وأماكن أداء هذه الاختبارات بالكليات التي قام الطالب بتسجيلها على موقع التنسيق الإلكتروني.? تلتزم الكليات المعنية بعقد امتحانات القدرات في المواعيد المحددة.? تلتزم الكليات أيضاً بإرسال وإدخال نتائج الامتحانات مباشرة من خلال الصفحة المخصصة للكلية علي موقع التنسيق الالكتروني وذلك لكافة الطلاب اللائقين من المتقدمين لهذه الاختبارات بعد التأكد من صحة رقم الجلوس واسم الطالب حتى لا تحدث أخطاء بالنتائج.? يتم تزويد برنامج التنسيق الإلكتروني بأسماء وبيانات الطلاب الذين اجتازوا هذه الاختبارات ليتم الترشيح بناءً عليها وتكون الكليات مسئولة مسئولية كاملة عن هذه النتائج في خلال الفترة الزمنية المخصصة لذلك حيث لن يعتد بأي نتائج اخري بعد اغلاق موقع التنسيق الالكتروني لتسجيل الطلاب اللائقين في هذه الاختبارات.? تجرى الامتحانات في المواعيد المقررة مرة واحدة لكل نوع من أنواع تلك القدرات ولا يسمح للطالب الراسب فيها بأداء اختبارات قدرات مرة أخرى سواء بنفس الكلية أو بكلية أخرى ولن يعتد بأي إفادة ورقية تمنحها الكليات بنتيجة امتحانات القدرات حرصا على الشفافية مع أبنائنا الطلاب .الأوراق المطلوبة عند أداء الاختبارات بالكلية:-1) - رقم جلوس الطالب في الثانوية العامة وصورة منه لكل اختبار من اختبارات القدرات التي يرغب في ادائها.2 - عدد(1) صورة شخصية لكل اختبار من الاختبارات، عدا اختبارات قدرات التربية الرياضية والتي تتطلب عدد (2) صورة شخصية بالنسبة للراغبين في أداء هذه الاختبارات.ملحوظة هامة:هذه المرحلة قاصرة علي طلاب الثانوية العامة المصرية فقط ، وسيتم الإعلان لاحقاً عن مواعيد إجراء اختبارات القدرات بالنسبة للطلاب الحاصلين علي الشهادات المعادلة(العربية- الأجنبية)، ودبلوم المعاهد الفنية الصناعية والمدارس الفنية الصناعية نظام(5،3) سنوات في ضوء شروط وقواعد القبول وذلك بعد ظهور نتائج هؤلاء الطلاب.مع تمنياتنا لأبنائنا الطلاب بالتوفيق والنجاح،