التعليم العالي تعلن خطوات التقديم لاختبارات القدرات| فيديو توضيحي

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نشر المركز الإعلامي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي خطوات التقديم لاختبارات القدرات للكليات التي يُشترط للالتحاق بها اجتياز اختبارات القدرات للالتحاق بالعام الجامعي 2022-2023 من خلال من خلال فيديو توضيحي https://youtu.be/_ccOT9AmKQE ضمن الاستعداد لتنسيق الجامعات 2022 .



تنسيق الجامعات 2022.. وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة للتعليم العالي والبحث العلمي أنه يمكن للطلاب متابعة كافة أخبار التنسيق للجامعات والمعاهد خلال الفترة القادمة من خلال ما ينشر من بيانات رسمية تصدر عن المركز الإعلامي للوزارة بوسائل الإعلام المختلفة ، وما ينشر على الموقع الإلكتروني وحسابات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على مواقع التواصل الاجتماعي التالية:

? الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي

http://mohesr.gov.eg

? حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)

https://www.facebook.com/MOHESREGYPT

? حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على موقع التواصل الاجتماعي (الانستجرام)

https://www.instagram.com/mohesregypt/

? حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)

https://twitter.com/Mohesregypt





نتيجة الثانوية العامة 2022 على موقع صدى البلد

جدير بالذكر أن نتيجة الثانوية العامة 2022 .. يعلنها موقع صدى البلد خلال أيام عبر رابط سريع يمكن لطلاب الثانوية العامة 2022 تسجيل بياناتهم عليه لمعرفة نتيجة الثانوية العامة 2022 فور ظهورها .

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وخصص موقع صدى البلد رابطا سريعا لـ نتيجة الثانوية العامة 2022 يمكن لطلاب الثانوية العامة الوصول إليه من خلال الضغط على https://natega.elbalad.news/نتيجة الثانوية العامة 2022 على موقع صدى البلد .. خطوات الاستعلام عنها :ادخل على رابط نتيجة الثانوية العامة 2022 على موقع صدى البلد https://natega.elbalad.news/اكتب الاسماكتب رقم الجلوساكتب البريد الالكترونياكتب رقم التليفوناضغط على سجل الآن