إعلام القاهرة تعلن تحذيرات قبل اختبار القدرات

تنسيق الجامعات 2022 … انتهى طلاب الثانوية العامة أمس مارثون الامتحانات ، وفورا تساءل عدد كبير من الطلاب حول موعد و شروط اختبار قدرات كلية الإعلام جامعة القاهرة ، حيث تعد كلية الإعلام حلما لكثير من طلاب الثانوية العامة .
خطوات التسجيل لاختبارات القدرات عن طريق موقع التنسيق الالكتروني
أعلنت كلية الأعلام جامعة القاهرة ، عن الخطوات التى يتبعها الطالب للتسجيل باختبارات الكلية على موقع التنسيق الإلكترونى الرسمى وهى :
يقوم الطالب بالدخول على موقع التنسيق الإلكتروني و هو www.tansik.egypt.gov.eg ثم يدخل إلى صفحة تسجيل اختبارات القدرات علي هذا الموقع.
يقوم الطالب ببدء عملية التسجيل لأداء اختبارات القدرات وذلك باستخدام الرقم القومى ورقم الجلوس الخاص بالطالب
تظهر الطالب بياناته الشخصية والتي تتضمن(رقم الجلوس - اسم الطالب - الرقم القومي – المحافظة – الادارة التعليمية التابع لها الطالب – المدرسة – الشعبة التي درسها الطالب "علمية– هندسية– أدبية")، وعلى الطالب التأكد من صحة البيانات المدونة على موقع التنسيق الالكتروني الخاصة بالطالب.
تظهر للطالب قائمة بأنواع اختبارات القدرات المتاحة للطالب والكليات والأماكن المخصصة لأداء هذه الاختبارات وكذلك المواعيد المحددة للطالب.
يقوم الطالب باختيار نوع القدرات وسيتم تحديد الموعد الذي سوف يتوجه به إلي الكلية مع العلم بأن قدرات كليات التربية الرياضية تستمر لثلاثة أيام متتالية.
عقب انتهاء الطالب من عملية التسجيل يقوم الطالب بطباعة إيصال يشمل أنواع القدرات التي أبدى الرغبة في أدائها والمواعيد وأماكن أداء هذه الاختبارات بالكليات التي قام الطالب بتسجيلها على موقع التنسيق الإلكتروني.
الأوراق المطلوبة لأداء اختبار القدرات بكلية الإعلام 2022
أعلنت كلية الإعلام جامعة القاهرة ، عن الأوراق المطلوبة لاداء اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة الجدد لتنسيق الجامعات 2022 وهى :
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