إعلام القاهرة تعلن تحذيرات قبل اختبار القدرات

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تنسيق الجامعات 2022 … انتهى طلاب الثانوية العامة أمس مارثون الامتحانات ، وفورا تساءل عدد كبير من الطلاب حول موعد و شروط اختبار قدرات كلية الإعلام جامعة القاهرة ، حيث تعد كلية الإعلام حلما لكثير من طلاب الثانوية العامة .



خطوات التسجيل لاختبارات القدرات عن طريق موقع التنسيق الالكتروني

أعلنت كلية الأعلام جامعة القاهرة ، عن الخطوات التى يتبعها الطالب للتسجيل باختبارات الكلية على موقع التنسيق الإلكترونى الرسمى وهى :



يقوم الطالب بالدخول على موقع التنسيق الإلكتروني و هو www.tansik.egypt.gov.eg ثم يدخل إلى صفحة تسجيل اختبارات القدرات علي هذا الموقع.

يقوم الطالب ببدء عملية التسجيل لأداء اختبارات القدرات وذلك باستخدام الرقم القومى ورقم الجلوس الخاص بالطالب

تظهر الطالب بياناته الشخصية والتي تتضمن(رقم الجلوس - اسم الطالب - الرقم القومي – المحافظة – الادارة التعليمية التابع لها الطالب – المدرسة – الشعبة التي درسها الطالب "علمية– هندسية– أدبية")، وعلى الطالب التأكد من صحة البيانات المدونة على موقع التنسيق الالكتروني الخاصة بالطالب.

تظهر للطالب قائمة بأنواع اختبارات القدرات المتاحة للطالب والكليات والأماكن المخصصة لأداء هذه الاختبارات وكذلك المواعيد المحددة للطالب.

يقوم الطالب باختيار نوع القدرات وسيتم تحديد الموعد الذي سوف يتوجه به إلي الكلية مع العلم بأن قدرات كليات التربية الرياضية تستمر لثلاثة أيام متتالية.

عقب انتهاء الطالب من عملية التسجيل يقوم الطالب بطباعة إيصال يشمل أنواع القدرات التي أبدى الرغبة في أدائها والمواعيد وأماكن أداء هذه الاختبارات بالكليات التي قام الطالب بتسجيلها على موقع التنسيق الإلكتروني.

الأوراق المطلوبة لأداء اختبار القدرات بكلية الإعلام 2022

أعلنت كلية الإعلام جامعة القاهرة ، عن الأوراق المطلوبة لاداء اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة الجدد لتنسيق الجامعات 2022 وهى :

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1- بطاقة الرقم القومى و صورة منها2- صورة شخصية3- أصل إيصال الدفع الدال على سداد الرسوم وصورة منه4- استمارة التسجيل على موقع مكتب التنسيق بعد التأكد من حفظها .المحافظات التى تتقدم للاختبارات بكلية الإعلام جامعة القاهرة هى- القاهرة-الجيزة- الفيوم- القليوبية- الاسكندرية- مطروح- العبورتحذيرات كلية الإعلام جامعة القاهرة لطلاب تنسيق الجامعات 2022نوهت كلية الاعلام جامعة القاهرة علي الطلاب الراغبين في أداء اختبارات القدرات للتأهل للالتحاق بالكلية ان الكلية لم تقم اي كورس تدريبي للتأهل لاختبارات القدرات و اجتيازها ، و انها غير مسؤولة عن اى كورس لذلك .مشيرة الى ان كل من يشارك في التدريس بهذا الكورس غير تابع لكلية الاعلام جامعة القاهرة ولا يمثل الكلية ، و تعتبر مشاركته شخصية لا تتعلق بالجامعة .نتيجة الثانوية العامة 2022 .. يعلنها موقع صدى البلد خلال أيام عبر رابط سريع يمكن لطلاب الثانوية العامة 2022 تسجيل بياناتهم عليه لمعرفة نتيجة الثانوية العامة 2022 فور ظهورها .وخصص موقع صدى البلد رابطا سريعا لـ نتيجة الثانوية العامة 2022 يمكن لطلاب الثانوية العامة الوصول إليه من خلال الضغط على https://natega.elbalad.news/نتيجة الثانوية العامة 2022 على موقع صدى البلد .. خطوات الاستعلام عنها :ادخل على رابط نتيجة الثانوية العامة 2022 على موقع صدى البلد https://natega.elbalad.news/اكتب الاسماكتب رقم الجلوساكتب البريد الالكترونياكتب رقم التليفوناضغط على سجل الآن