5 لاعبين أفارقة مرشحون للانضمام للأهلي .. قي اجتماع بين الخطيب وسواريش

يفاضل النادي الأهلي بين 5 لاعبين أجانب لتدعيم صفوفه خلال الموسم الجديد وفقًا لرؤية واحتياج الجهاز الفني بقيادة البرتغالي ريكاردو سواريش المدير الفني.
وكشف مصدر داخل الأهلي أن الأيام المقبلة سوف تشهد عقد جلسة رباعية تضم كلًا من:" محمود الخطيب رئيس النادي والمفوض بملف كرة القدم، وشركة الكرة ولجنة التخطيط بالنادي، مع سواريش، لمناقشته في بعض الملفات المهمة المتعلقة بالفريق الأول للكرة ويأتي في مقدمتها ملف الصفقات الجديدة.
ويتصدر ملف اللاعبين الأجانب، محور الجلسة حيث تجرى المفاضلة بين 5 لاعبين للتعاقد من بينهم، والذين تم ترشيحهم عن طريق إدارة التعاقدات خلال الأيام الماضية، والمراكز التي يرغب الجهاز الفني في دعمها قبل إنطلاق الموسم الجديد.
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