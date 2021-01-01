5 لاعبين أفارقة مرشحون للانضمام للأهلي .. قي اجتماع بين الخطيب وسواريش

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صورة الخبر: الخطيب وسواريش
الخطيب وسواريش


يفاضل النادي الأهلي بين 5 لاعبين أجانب لتدعيم صفوفه خلال الموسم الجديد وفقًا لرؤية ‏واحتياج الجهاز الفني بقيادة البرتغالي ريكاردو سواريش المدير الفني.

وكشف مصدر داخل ‏الأهلي أن الأيام المقبلة سوف تشهد عقد جلسة رباعية تضم كلًا من:" محمود الخطيب رئيس ‏النادي والمفوض بملف كرة القدم، وشركة الكرة ولجنة التخطيط بالنادي، مع سواريش، ‏لمناقشته في بعض الملفات المهمة المتعلقة بالفريق الأول للكرة ويأتي في مقدمتها ملف ‏الصفقات الجديدة.‏

ويتصدر ملف اللاعبين الأجانب، محور الجلسة حيث تجرى المفاضلة بين 5 لاعبين للتعاقد ‏من بينهم، والذين تم ترشيحهم عن طريق إدارة التعاقدات خلال الأيام الماضية، والمراكز التي ‏يرغب الجهاز الفني في دعمها قبل إنطلاق الموسم الجديد.‏

وكشف مصدر داخل الأهلي أن سواريش سيكون مسئولًا عن ملف الصفقات وسيتم مناقشته ‏خلال الإجتماع المزمع عقده في هذا الملف للوقوف بشكل نهائي على كافة احتياجاته مع ‏عرض بعض الأسماء التي تم ترشيحها وقطع خطوة في طريق التعاقد معها بعد الحصول ‏على موافقات مبدئية من الأسماء المرشحة.‏

وشهدت الأيام الماضية تحركات على نطاق واسع من الأهلي لحسم ملف الصفقات الجديدة ‏قبل فتح باب الإنتقالات، وتم التواصل مع أكثر من لاعب سواء داخل أو خارج مصر، ‏وسيكون اجتماع الخطيب وشركة الكرة ولجنة التخطيط مع سواريش حاسما لكافة الملفات ‏التي تتعلق بالأسماء المرشحة لإرتداء الفانلة الحمراء.‏

المصدر: elbalad

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