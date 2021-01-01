أعراض مرض الموت الأسود .. بعد تسجيل أول إصابة بالطاعون في الصين



مرض الموت الأسود مرض الموت الأسود



ثم تسجيل أول حالة إصابة بـ "الطاعون الدبلي"، أو ما يعرف بـ "الموت الأسود"؛ حيث أوضحت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، أن منطقة نينغشيا ظهرت بها أول حالة يوم الأربعاء الماضي، وقد تم السيطرة على الوباء في المنطقة.







أعراض الطاعون الدبلي الموت الأسود

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ويعتبر الطاعون عدوى بكتيرية خطيرة تنتقل بشكل أساسي عن طريق البراغيث، التي تعيش على القوارض الصغيرة، و توجد بشكل شائع في المناطق الريفية وشبه الريفية في أفريقيا وآسيا والولايات المتحدة .ويعرف الطاعون باسم الموت الأسود خلال العصور الوسطى ، ويحدث اليوم في أقل من 5000 شخص سنويًا في جميع أنحاء العالم. يمكن أن يكون مميتًا إذا لم يعالج على الفور بالمضادات الحيوية.يؤدي الشكل الأكثر شيوعًا من الطاعون إلى تضخم الغدد الليمفاوية وتضخمها، يُطلق عليها اسم buboes في الفخذ أو الإبط أو الرقبة، ويصيب الطاعون الأكثر ندرة والأكثر فتكًا الرئتين، ويمكن أن ينتقل من شخص لآخر.ينقسم الطاعون إلى ثلاثة أنواع رئيسية الدبلي ، والتسمم الدموي ، والالتهاب الرئوي اعتمادًا على الجزء المصاب من جسمك. تختلف العلامات والأعراض حسب نوع الطاعون، وفقا لما نشر في موقع مايو كلينك الطبي.ويعتبر الطاعون الدبلي أكثر أنواع المرض شيوعًا؛ حيث تمت تسميته على اسم العقد الليمفاوية المتضخمة، والتي تتطور عادةً في الأسبوع الأول بعد إصابتك بالعدوى، ومن أبرز أعراض الطاعون الدبلي :ظهور حمى وقشعريرة مفاجئةصداع الرأسالتعب أو الشعور بالضيقآلام العضلات