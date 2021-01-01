تكشف تسريبات عن سعر هواتف Galaxy Z Fold 4 وFlip 4 في السوق الأوروبي



Galaxy Z Fold 4 Galaxy Z Fold 4

تتوالى التسريبات التي تقدم تفاصيل أكثر حول الجيل القادم من هواتف سامسونج القابلة للطي Galaxy Z Fold 4 وFlip 4، ولقد أوضحت أحدث التسريبات تفاصيل سعر الهاتفين في السوق الأوروبي.



تعقد شركة سامسونج مؤتمرها القادم في 10 من أغسطس للإعلان الرسمي عن هواتف Galaxy Z Fold 4 وFlip 4، كما تقدم سلسلة Galaxy Watch 5 خلال الحدث، مع سماعة Galaxy Buds Pro 2 اللاسلكية.



ولقد أوضحت التسريبات التي نشرت عبر “Sudhanshu Ambhore” بالتعاون مع “Pricebaba” أن هاتف Galaxy Z Flip 4 يأتي بسعر يبدأ من 1080 يورو للنموذج المميز بسعة تخزين 128 جيجا بايت، كما تقدم سامسونج نموذج مميز بسعة 256 جيجا بايت بسعر 1160 يورو، وأخر بسعة 512 جيجا بايت بسعر 1280 يورو.

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من جانب أخر أوضح تقرير نشر عبر Gizpaw أن هاتف Galaxy Z Fold 4 ينطلق في السوق الأوروبي بسعة 256 جيجا بايت وسعر 1896.89 يورو، بينما يأتي النموذج المميز بسعة 512 جيجا بايت بسعر 1981.89 يورو، كما تشير توقعات أخرى إلى أن النموذج الرئيسي من الهاتف يأتي بسعر 1849 يورو بينما يأتي الإصدار المميز بسعة 512 جيجا بايت بسعر 1999 يورو.