تكشف تسريبات عن سعر هواتف Galaxy Z Fold 4 وFlip 4 في السوق الأوروبي

تتوالى التسريبات التي تقدم تفاصيل أكثر حول الجيل القادم من هواتف سامسونج القابلة للطي Galaxy Z Fold 4 وFlip 4، ولقد أوضحت أحدث التسريبات تفاصيل سعر الهاتفين في السوق الأوروبي.
تعقد شركة سامسونج مؤتمرها القادم في 10 من أغسطس للإعلان الرسمي عن هواتف Galaxy Z Fold 4 وFlip 4، كما تقدم سلسلة Galaxy Watch 5 خلال الحدث، مع سماعة Galaxy Buds Pro 2 اللاسلكية.
ولقد أوضحت التسريبات التي نشرت عبر “Sudhanshu Ambhore” بالتعاون مع “Pricebaba” أن هاتف Galaxy Z Flip 4 يأتي بسعر يبدأ من 1080 يورو للنموذج المميز بسعة تخزين 128 جيجا بايت، كما تقدم سامسونج نموذج مميز بسعة 256 جيجا بايت بسعر 1160 يورو، وأخر بسعة 512 جيجا بايت بسعر 1280 يورو.
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