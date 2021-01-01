ينطلق جهاز Honor Tablet 8 بتصميم ومواصفات تنافس Galaxy Tab S8

آخر الأخبارأخبار الجوال والموبايل › ينطلق جهاز Honor Tablet 8 بتصميم ومواصفات تنافس Galaxy Tab S8

صورة الخبر: Honor Tablet 8
Honor Tablet 8

أطلقت شركة Honor جهاز Honor Tablet 8 بتصميم ومواصفات تنافس أجهزة Galaxy Tab S8 وXiaomi Pad 5.

يتميز Honor Tablet 8 بشاشة IPS بحجم 12 إنش، ودقة عرض 2000 في 1200 بيكسل، بكثافة عرض 195بيكسل لكل إنش، كما تدعم الشاشة سطوع 350 nit، بينما تدعم الشاشة معدل تحديث 60 Hz.

وينطلق Honor Tablet 8 برقاقة معالج Snapdragon 680 بدقة تصنيع 6 نانومتر، كما يتميز الجهاز بسعة تخزين 128 جيجا بايت.

من جانب أخر يدعم الجهاز بطارية بقدرة 7250 mAh، ويدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 22.5 W، كما تقدم Honor الجهاز بذاكر عشوائية 4 أو 6 أو 8 جيجا بايت رام.

جهاز Honor Tablet 8 يتوفر بألوان الأخضر، والأزرق، وأيضاً اللون الذهبي، على أن يتميز بأبعاد 278.54 في 174.06 في 6.9مم، كما ينطلق بواجهة Magic UI 6.1 ونظام تشغيل Android 12، ويأتي الإصدار الرئيسي بسعر 222 دولار.

المصدر: بوابه المتميز

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على ينطلق جهاز Honor Tablet 8 بتصميم ومواصفات تنافس Galaxy Tab S8

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
21678

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager