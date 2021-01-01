واتساب يعمل على القدرة على إخفاء حالة الاتصال بالإنترنت

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يرغب العديد من المستخدمين في ميزة تتيح لهم إخفاء حالة واتساب عبر الإنترنت من جهات الاتصال الخاصة بهم. سيمنع هذا الأشخاص من رؤية وقت اتصالهم بالإنترنت على التطبيق ، مما يوفر طبقة أخرى من الخصوصية التي تمس الحاجة إليها. تعمل الخدمة المملوكة لشركة ميتا على توسيع ميزات الخصوصية الخاصة بها. أضافت الخدمة مؤخرًا خيار إخفاء حالة آخر ظهور من جهات اتصال محددة أيضًا.



والآن ، اكتشف الأشخاص في Wabetainfo إعدادًا جديدًا في الإصدار التجريبي من واتساب لنظام أندرويد الإصدار 2.22.16.12. هناك إعداد جديد يمكّنك من إخفاء حالة واتساب عبر الإنترنت. تتم مزامنة هذه الميزة مع إعداداتك لآخر ظهور. يمكنك إما إخفاء حالة واتساب عبر الإنترنت عن الجميع أو فقط أولئك الذين يمكنهم رؤية حالة آخر ظهور لك.



ربط هذه الميزة بحالة آخر ظهور مقيد قليلاً. يقدّر العديد من المستخدمين امتلاك القدرة على إخفاء حالة واتساب عبر الإنترنت عن شخص واحد. هذه الميزة لا تسمح بذلك في حالتها الحالية. يمكنه إما إخفاء حالة الاتصال عن الجميع أو فقط أولئك الذين اخترت إظهار حالة آخر ظهور لهم.

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ومع ذلك ، فهذه إضافة ممتازة لتطبيق واتساب الرسمي. سيقطع هذا شوطًا طويلاً في منع المستخدمين من الاعتماد على حلول الجهات الخارجية التي توفر ميزات خصوصية محسّنة.الجدير بالذكر أن نفس الميزة تم إختبارها منذ ثلاث اسابيع على الإصدار التجريبي لتطبيق واتساب على نظام iOS. لسوء الحظ ، نظرًا لأن هذه الميزة قيد التطوير ، فهي غير متاحة للمستخدمين لأنها غير جاهزة ، ولكن يجب أن نكون سعداء لأن واتساب يعمل على هذه الميزة من هذا التحديث.من الضروري أن يوفر واتساب للمستخدمين المزيد من الميزات. تتمتع تطبيقات المراسلة المتنافسة مثل تيليجرام بالعديد من الميزات. من الجيد أن نرى أن واتساب يبذل الآن جهودًا حثيثة لسد فجوة الميزات.