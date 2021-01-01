شركة سامسونج أطلقت هاتف Galaxy A13 في كوريا الجنوبية

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صورة الخبر: Galaxy A13
Galaxy A13

أطلقت شركة سامسونج هاتف Galaxy A13 في كوريا الجنوبية. يبلغ سعره 297000 وون كوري (حوالي 240 دولارًا) ويأتي بلونين ، الأسود والأبيض. تقدم الشركة أيضًا اشتراكًا في يوتيوب بريميوم مع الهاتف لمدة شهرين.

يحتوي الهاتف الذكي للمبتدئين على شاشة PLS LCD مقاس 6.6 بوصة بدقة HD +. يتميز بمعالج Exynos 850 ، وذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 4 جيجا بايت ، وذاكرة تخزين بسعة 64 جيجا بايت ، وفتحة بطاقة microSD. يعمل Galaxy A13 على برنامج One UI 4.1 المستند إلى نظام Android 12.

يحتوي على كاميرا أساسية بدقة 50 ميجابكسل وكاميرا فائقة الدقة بدقة 5 ميجابكسل ومستشعر عمق بدقة 2 ميجابكسل. في المقدمة ، يحتوي Galaxy A13 على كاميرا بدقة 8 ميجابكسل. يمكن للهاتف تسجيل مقاطع فيديو بجودة 1080 بكسل 30 إطارًا في الثانية باستخدام الكاميرات الأمامية والخلفية.

على غرار معظم الهواتف الأخرى هذه الأيام ، يأتي هاتف Galaxy A13 مدعومًا ببطارية تبلغ 5000 مللي أمبير في الساعة ويدعم الشحن السريع بقوة 15 وات. قامت شركة Samsung بتجهيز الهاتف بفتحة بطاقة SIM مزدوجة ، و LTE ، و Wi-Fi 5 ، و Bluetooth 5.0 ، ومنفذ USB من النوع C.

المصدر: tech1new

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