شركة سامسونج أطلقت هاتف Galaxy A13 في كوريا الجنوبية



Galaxy A13 Galaxy A13

أطلقت شركة سامسونج هاتف Galaxy A13 في كوريا الجنوبية. يبلغ سعره 297000 وون كوري (حوالي 240 دولارًا) ويأتي بلونين ، الأسود والأبيض. تقدم الشركة أيضًا اشتراكًا في يوتيوب بريميوم مع الهاتف لمدة شهرين.



يحتوي الهاتف الذكي للمبتدئين على شاشة PLS LCD مقاس 6.6 بوصة بدقة HD +. يتميز بمعالج Exynos 850 ، وذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 4 جيجا بايت ، وذاكرة تخزين بسعة 64 جيجا بايت ، وفتحة بطاقة microSD. يعمل Galaxy A13 على برنامج One UI 4.1 المستند إلى نظام Android 12.



يحتوي على كاميرا أساسية بدقة 50 ميجابكسل وكاميرا فائقة الدقة بدقة 5 ميجابكسل ومستشعر عمق بدقة 2 ميجابكسل. في المقدمة ، يحتوي Galaxy A13 على كاميرا بدقة 8 ميجابكسل. يمكن للهاتف تسجيل مقاطع فيديو بجودة 1080 بكسل 30 إطارًا في الثانية باستخدام الكاميرات الأمامية والخلفية.

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على غرار معظم الهواتف الأخرى هذه الأيام ، يأتي هاتف Galaxy A13 مدعومًا ببطارية تبلغ 5000 مللي أمبير في الساعة ويدعم الشحن السريع بقوة 15 وات. قامت شركة Samsung بتجهيز الهاتف بفتحة بطاقة SIM مزدوجة ، و LTE ، و Wi-Fi 5 ، و Bluetooth 5.0 ، ومنفذ USB من النوع C.