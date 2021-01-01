يجلب تحديث Galaxy A72 تحسينات الكاميرا و تصحيح الأمان لشهر يوليو

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صورة الخبر: Galaxy A72
Galaxy A72

هل تواجه مشكلات في الكاميرا على هاتف Galaxy A72؟ أو قضايا الاستقرار العامة في الاستخدام العام؟ حسنًا ، لدى سامسونج إصلاحًا لكليهما في آخر تحديث لـ Galaxy A72 والذي يتم طرحه الآن في بعض البلدان ، مثل روسيا والهند.

يأتي تحديث Galaxy A72 الجديد مع إصدار البرنامج الثابت A725FXXU4BVG1 ، ويتضمن تصحيح الأمان لشهر يوليو 2022 ، والذي يعمل على إصلاح ثلاث نقاط ضعف حرجة لنظام التشغيل أندرويد وحوالي عشرين من الثغرات عالية الخطورة ، بالإضافة إلى 41 من نقاط الضعف والتعرض من سامسونج (والتي تؤثر على أجهزة Galaxy فقط).

يمكن الحصول على أحدث التحديثات عبر الهواء من إعدادات Galaxy A72 > قائمة تحديث البرامج. من المتوقع أن يتوسع الطرح للأسواق الأخرى في الأيام القليلة القادمة.

نظرًا لأن Galaxy A72 يخضع لجدول زمني للتحديث الأمني ??ربع السنوي ، فمن الممكن ألا نرى أكثر من تحديث ثانوي آخر أو اثنين قبل أن ينتقل Galaxy A72 إلى Android 13 و One UI 5.0. نعم ، الجهاز متوافق مع Android 13 وأيضًا Android 14 ، وذلك بفضل تضمينه في سياسة سامسونج لثلاثة ترقيات رئيسية لنظام التشغيل لبعض أجهزتها.

المصدر: tech1new

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