يجلب تحديث Galaxy A72 تحسينات الكاميرا و تصحيح الأمان لشهر يوليو

هل تواجه مشكلات في الكاميرا على هاتف Galaxy A72؟ أو قضايا الاستقرار العامة في الاستخدام العام؟ حسنًا ، لدى سامسونج إصلاحًا لكليهما في آخر تحديث لـ Galaxy A72 والذي يتم طرحه الآن في بعض البلدان ، مثل روسيا والهند.
يأتي تحديث Galaxy A72 الجديد مع إصدار البرنامج الثابت A725FXXU4BVG1 ، ويتضمن تصحيح الأمان لشهر يوليو 2022 ، والذي يعمل على إصلاح ثلاث نقاط ضعف حرجة لنظام التشغيل أندرويد وحوالي عشرين من الثغرات عالية الخطورة ، بالإضافة إلى 41 من نقاط الضعف والتعرض من سامسونج (والتي تؤثر على أجهزة Galaxy فقط).
يمكن الحصول على أحدث التحديثات عبر الهواء من إعدادات Galaxy A72 > قائمة تحديث البرامج. من المتوقع أن يتوسع الطرح للأسواق الأخرى في الأيام القليلة القادمة.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!