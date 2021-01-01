شركة سامسونج تتخلى عن Galaxy S22 FE من أجل Galaxy S22 Ultra المتطور

أطلقت شركة سامسونج إصدار المعجبين أو متغير "FE" من سلسلة Galaxy S لمدة عامين ، وكنا نأمل نفس الشيء مع إطلاق Galaxy S22 FE هذا العام. ومع ذلك ، يشير تقرير جديد الآن إلى أن هذا قد لا يكون هو الحال حيث تخطط سامسونج للتخلي عن خطط الإطلاق الخاصة بها. المزيد من التفاصيل في هذا المنشور.
يشير تقرير صادر عن The Elec إلى أن سامسونج لن تطلق Galaxy S22 FE لصالح Galaxy S22 Ultra. السبب وراء رغبة الشركة في التركيز على S22 Ultra هو مشكلة النقص المستمرة في الرقائق. للتذكير ، ظهرت معلومة مماثلة في يونيو. على الرغم من أن السبب كان مختلفًا.
يقال إن سامسونج أرادت صنع 3 ملايين وحدة من Galaxy S22 FE واستخدام نفس مجموعة شرائح Snapdragon 8 Gen 1 مثل طرز S22 الأخرى. ومع ذلك ، فإن النقص في الرقائق لا يسمح للشركة بالتركيز على منتج آخر ، ونتيجة لذلك ، فإنها تريد إنتاج المزيد من وحدات Galaxy S22 Ultra. حيث يعتبر الهاتف أكثر ربحية.
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