شركة سامسونج تتخلى عن Galaxy S22 FE من أجل Galaxy S22 Ultra المتطور

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أطلقت شركة سامسونج إصدار المعجبين أو متغير "FE" من سلسلة Galaxy S لمدة عامين ، وكنا نأمل نفس الشيء مع إطلاق Galaxy S22 FE هذا العام. ومع ذلك ، يشير تقرير جديد الآن إلى أن هذا قد لا يكون هو الحال حيث تخطط سامسونج للتخلي عن خطط الإطلاق الخاصة بها. المزيد من التفاصيل في هذا المنشور.



يشير تقرير صادر عن The Elec إلى أن سامسونج لن تطلق Galaxy S22 FE لصالح Galaxy S22 Ultra. السبب وراء رغبة الشركة في التركيز على S22 Ultra هو مشكلة النقص المستمرة في الرقائق. للتذكير ، ظهرت معلومة مماثلة في يونيو. على الرغم من أن السبب كان مختلفًا.



يقال إن سامسونج أرادت صنع 3 ملايين وحدة من Galaxy S22 FE واستخدام نفس مجموعة شرائح Snapdragon 8 Gen 1 مثل طرز S22 الأخرى. ومع ذلك ، فإن النقص في الرقائق لا يسمح للشركة بالتركيز على منتج آخر ، ونتيجة لذلك ، فإنها تريد إنتاج المزيد من وحدات Galaxy S22 Ultra. حيث يعتبر الهاتف أكثر ربحية.

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يقول التقرير إن الشركة باعت حوالي 10 ملايين هاتف Galaxy S22 Ultra في النصف الأول من عام 2022 وهذا يتجاوز توقعاتها باستخدام 10 ملايين وحدة للعام بأكمله. وبالتالي ، فإن تخصيص الشريحة لـ S22 Ultra يكون أكثر منطقية بالنسبة لشركة سامسونج.للتذكير ، كان من المتوقع أيضًا أن يتم تشغيل Galaxy S22 FE بواسطة MediaTek Dimensity 9000 SoC ولكن ربما لن يكون الأمر كذلك. ومع ذلك ، هذا لا يعني أن سامسونج تلغي بالكامل هواتف Galaxy FE. لا يزال يُعتقد أنه سيطلق Galaxy S23 FE العام المقبل ولهذا ، من المتوقع أن يتم تصنيع 3 ملايين وحدة. أما بالنسبة لطرازات Galaxy S23 الأخرى ، فمن المتوقع أن تنتج الشركة 8.5 مليون وحدة لهاتف Galaxy S23 ، و 6.5 مليون وحدة لهاتف Galaxy S23 Plus ، و 13 مليون وحدة لهاتف Galaxy S23 Ultra.نظرًا لأن هذه التفاصيل لا تأتي من مصدر رسمي ، فمن الأفضل أخذها بحذر وانتظار ما ستقوله سامسونج حول هذا الموضوع. سنخبرك بالمزيد عن هذا بمجرد حصولنا على مزيد من المعلومات. لذا ، ابق على اتصال.