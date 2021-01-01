تتطلع ناسا إلى ثلاثة تواريخ لإطلاق صاروخ القمر العملاق لأول مرة

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اتخذت ناسا خطوة كبيرة نحو الإطلاق المرتقب بشدة لصاروخها القمري الضخم، حيث حددت وكالة الفضاء هذا الأسبوع ثلاثة تواريخ في أواخر أغسطس وأوائل سبتمبر والتي توفر حاليًا ظروفًا مثالية لإطلاق صاروخ نظام الإطلاق الفضائي (SLS) ومركبة أوريون الفضائية كجزء من مهمة Artemis I.



وفي إحاطة في 20 يوليو استشهد مسؤولو ناسا بتاريخ 29 أغسطس و2 سبتمبر و5 سبتمبر كتواريخ إطلاق محتملة للمهمة، والتي ستشمل مركبة أوريون الفضائية التي تقوم برحلة طيران على سطح القمر قبل العودة إلى الأرض.



ومن المرجح أن يتم تأكيد تاريخ الإطلاق المحدد قبل أسبوع تقريبًا من الإقلاع وفقا ل Digitartlends.

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وقالت ناسا إن مدة المهمة ستختلف حسب التاريخ، لذلك إذا تم إطلاق SLS في 29 أغسطس أو 5 سبتمبر، فستستمر المهمة 42 يومًا، بينما سيشهد إطلاق 2 سبتمبر عودة Orion بعد 39 يومًا.بعد الانتهاء من الاختبار الأرضي الأخير الذي يتضمن صاروخ SLS، يقوم الفنيون الآن بإجراء تعديلات نهائية على السيارة استعدادًا للإطلاق من مركز كينيدي للفضاء في فلوريدا.سيكون Artemis I رحلة غير مأهولة لاختبار كل من صاروخ SLS ومركبة Orion الفضائية، بينما يسلك Artemis II نفس المسار ولكن مع وجود طاقم على متنها.ويهدف Artemis III ، الذي يمكن أن يحدث في وقت مبكر من عام 2025، إلى وضع أول امرأة وأول شخص ملون على سطح القمر فيما سيكون أول رائد فضاء يهبط على سطح القمر منذ خمسة عقود.يبشر برنامج Artemis التابع لناسا بعصر جديد من استكشاف الإنسان للفضاء، ويتضمن خططًا لوجود طويل الأمد للقمر يمكن أن يكون بمثابة نقطة انطلاق لأول مهمات مأهولة إلى المريخ.ستكون SLS واحدة من أقوى الصواريخ التي تم إطلاقها على الإطلاق، وقادرة على توفير 8.8 مليون رطل من قوة الدفع، أي 15? أكثر من 7.5 مليون رطل التي قدمها Saturn V، والتي دفعت رواد الفضاء الأوائل نحو القمر في مهمات أبولو 50 مند سنوات.