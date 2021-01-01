يجدد فبسبوك موجز الأخبار الرئيسي الخاص به

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صورة الخبر: فبسبوك
فبسبوك

أعلن مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة ميتا ، اليوم الخميس، أن منصة "فيسبوك" تقوم بتجديد موجز الأخبار الرئيسي الخاص به وإطلاق علامة تبويب "Feed" جديدة حيث يمكن للمستخدمين رؤية المنشورات من أصدقائهم ومجموعاتهم وصفحاتهم والمزيد بترتيب زمني.
ونقل موقع "تك كرانش" التقني أن علامة تبويب لن تعرض أي مشاركات "مقترحة للمستخدم".
وأعلن زوكربيرج أن "Home" هو الاسم الجديد لعلامة التبويب التي تراها لأول مرة عند فتح فيسبوك. وقال: "إحدى أكثر الميزات المطلوبة على فيسبوك، هي التأكد من عدم تفويت الأشخاص لمنشورات الأصدقاء. لذلك نحن اليوم بصدد إطلاق علامة تبويب الخلاصات، حيث يمكنك مشاهدة مشاركات من أصدقائك ومجموعاتك وصفحاتك والمزيد بشكل منفصل بترتيب زمني. سيظل التطبيق مفتوحًا لعرض موجز مخصص في علامة التبويب "الصفحة الرئيسية".

المصدر: السلطة

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