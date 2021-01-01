تعلن ناسا الموعد المحتمل لإطلاق برنامج أرتميس القمري

أعلنت ناسا أنه في نهاية أغسطس أو بداية سبتمبر 2022 قد تطلق المركبة أوريون في رحلة غير مأهولة إلى القمر، بواسطة صاروخ النقل الثقيل Space Launch System (SLS)
ويشير جيم فري رئيس قسم تطوير أنظمة البحث في وكالة الفضاء الأمريكية، إلى أن التواريخ المعلنة هي تواريخ أولية.
ويقول، "لقد حجزنا ميدان Eastern Range أيام 29 أغسطس و2و5 سبتمبر". ولكن هذه ليست مواعيد نهائية وتعتمد على الأحوال الجوية وسرعة حل الخبراء للمشكلات التي ستظهر أثناء الاختبارات.
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