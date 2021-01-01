بالفيديو : من الأفضل في 2022.. A45 S من مرسيدس-AMG أم أودي RS3؟

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صورة الخبر: صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

انتشر على الانترنت مؤخرا فيديو لمواجهة مباشرة ومقارنة بين سيارتين قويتين من ألمانيا، الأولى هي أودي RS3، والثانية A45S من مرسيدس-AMG، حيث نشر موقع Carwow المتخصص في السيارات هذا الفيديو لمعرفة من السيارة الافضل في القيادة اليومية بين هاذين الموديلين في 2022، وذلك بوضعهما في مقارنة وتجربة قيادة شاملة.

جدير بالذكر أن هذا الموقع المتخصص في السيارات اعتاد تقديم مراجعات جيدة للسيارات من وجهة نظر السائق الذي سيستخدم هذه السيارات بشكل يومي لعدة ساعات، لذلك يركز الفيديو على أجزاء مختلفة من السيارة قد لا تظهر أو تبدو واضحة للبعض من مجرد مشاهدة صور أو فيديوهات للسيارة التي يسعى لشرائها.

ويمكنك متابعة الفيديو التالي لمعرفة من الأفضل بين السيارتين السابق ذكرهما وأهم مميزاتهما، كما ننصح بتفعيل خاصية الترجمة التلقائية للعربية بموقع يوتيوب، وذلك باتباع الخطوات التالية:

- الضغط على الزر الذي يحمل كلمة CC في الجزء السفلي الأيمن من أزرار التحكم في الفيديو.

- الضغط على الزر الذي يحمل علامة ترس المجاور للزر السابق.

- الضغط على اختيار Subtitles/CC بالقائمة التي تظهر أمامك.

- الضغط على اختيار Auto-Translate بالقائمة.
- الضغط على اختيار Arabic بالقائمة.

شاهد الفيديو:

المصدر: التوكيل

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