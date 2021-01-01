شركة جنرال موتورز مصر وشمال أفريقيا..تغييرات بالهيكل الإداري

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نحن نعمل في بيئة دائمة التطور وسرعة التغيير في صناعتنا اليوم أكبر من أي وقت مضى كما يُعد الابتكار والسرعة والمرونة من الأمور بالغة الأهمية لإيجاد طرق رائدة لممارسة الأعمال التجارية والاستفادة من الفرص الهائلة المتوفرة لدينا حيث ننفذ استراتيجيتنا الرائعة ونطور المواهب ذات المستوى العالمي التي نمتلكها في أعمالنا.



ولمواصلة قيادة التحول والنجاح في منطقتنا، يسعدنا أن نعلن عن التغيير التنظيمي التالي لمنصب المدير العام لجنرال موتورز مصر وشمال أفريقيا اعتباراً من الأول من أغسطس القادم وهو كما يلي:-



سيظل طارق عطا رئيساً لمجلس إدارة جنرال موتورز مصر وشمال أفريقيا بالاضافة إلي توليه دوراً استراتيجياً جديدًا كبيراً للإشراف على "مشروع مستقبل السيارات الكهربائية في مصر" والذي سيتيح لشركة جنرال موتورز الفرصة لتصبح رائدة سوق السيارات الكهربائية في مصر من خلال المشاركة بشكل استباقي مع الحكومة والاطراف الفاعلة الداخلية والخارجية لدفع أعمالنا إلى الأمام.

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انضم عطا إلى جنرال موتورز مصر عند إنشائها في أغسطس 1984 كمهندس عمليات وتقلد العديد من المهام والمناصب بإدارات الشركة المختلفة بما في ذلك التصنيع وتخطيط المنتجات والمشتريات العالمية وسلسلة التوريد والهندسة وإدارة البرامج كما ساعد في إطلاق العديد من المنتجات مع توسيع القدرة التصنيعية لجنرال موتورز بمصر.وفي عام 2001، تولي عطا منصب مدير عام إدارة التصنيع والهندسة وتخطيط المنتجات وإدارة البرامج في جنرال موتورز مصر ثم مدير إدارة المبيعات والتسويق وخدمات ما بعد البيع في جنرال موتورز مصر في يناير 2010 كما شغل منصب نائب الرئيس للمبيعات والتسويق وخدمات ما بعد البيع في شمال أفريقيا عام 2012.في عام 2013، تم تعيين عطا مديراً عاماً وعضو منتدب لشركة لجنرال موتورز مصر وشمال أفريقيا حيث لعب دوراً حاسماً في نجاح جنرال موتورز مصر الكبير على مدار سنوات عديدة ونتطلع اليوم للقيادة والخبرة التي سيضيفها عطا في المشروع الاستراتيجي الخاص بالسيارات الكهربائية بمصر.هذا وقد حصل عطا على درجة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية مع مرتبة الشرف من جامعة الملك عبد العزيز بالمملكة العربية السعودية.أما شارون نيشي، الرئيس التنفيذي الحالي للتسويق في جنرال موتورز الشرق الأوسط فقد تم تعيينها بمنصب المدير العام لجنرال موتورز مصر وشمال أفريقيا خلفاً لطارق عطا.تتميز نيشي بالتفكير الاستراتيجي القوي وتتمتع بخبرة 35 عاماً في مجال صناعة السيارات بجميع أنحاء العالم وهي قائدة متعاونة وملتزمة ببناء وتطوير فرق متنوعة وعالية الأداء كما أنها معروفة بتحدي الوضع الراهن وتحفيز التغيير الإيجابي فضلاً عن تمتعها بالقدرة على العمل بسلاسة عبر الثقافات والأسواق المتنوعة وقيادة الفرق التي تحقق أعلي النتائج.وتتمتع نيشي بخبرات واسعة تشمل التسويق والمبيعات والأدوار القيادية بجميع أنحاء العالم فقد بدأت حياتها المهنية مع جنرال موتورز كندا عام 1986 في المبيعات الميدانية وخدمات ما بعد البيع وشغلت مناصب مختلفة كما تولت مسؤوليات متزايدة في جنرال موتورز كندا بما في ذلك مديرة التسويق الإقليمي ومديرة العلامة التجارية للقطاع والمديرة الإقليمية للتسويق.تتمتع نيشي أيضاً بخبرة دولية واسعة بما في ذلك التسويق الإقليمي وتطوير شبكات الموزعين حيثث تقلدت مناصب عديدة منها مديرة عمليات المبيعات لعمليات جنرال موتورز آسيا والمحيط الهادئ ومديرة المبيعات والتسويق الإقليمي لجنرال موتورز أمريكا اللاتينية وأفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط ومديرة التسويق الإقليمي لجنرال موتورز للعمليات الدولية والمديرة العام لشيفروليه في الصين.هذا وسيقوم عطا بنقل مسئولياته الي نيشي خلال شهر يوليو وحتي الأول من أغسطس كما ستنتقل نيشي للقاهرة خلال الربع الثالث من العام الجاري فيما سيتم الإعلان عن من سيشغل منصبها الحالي في وقت لاحق.وأخيراً وليس آخراً، نتمني جميعاً لنيشي وعطا التوفيق في مهامهما الجديدة مع تقديم كل الدعم اللازم لهما ليمكنا من خلال أدوارهما الجديدة من تعزيز نمو أعمال جنرال موتورز مصر وشمال أفريقيا ودعم العلامات التجارية الخاصة بها.