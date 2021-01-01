ما معنى ان العربية جابت جوان وش سلندر

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صورة الخبر: صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تتكون محركات الاحتراق الداخلى من وحدتان رئيسيتان مصنوعتان من معادن صلبه يتم الجمع بين نقاط التماس بينهما بمكون اقل صلابة وهو جوان وش السلندر لإحكام الترابط وضمان عدم تسرب مواد التبريد والتزيت وضغط السلندرات للخارج أو الإختلاط فيما بينهم داخلياًَ
من اسباب تلف جوان وش السلندر

تعرض المحرك لدرجات حرارة مرتفعه جداً
التبريد المفاجئ للمحرك
التعرض بكثره لإنضغاط عالى من ظاهرة التسقيف
علامات تلف جوان وش السلندر

تسرب مياه التبريد لدورة الزيت وبالعكس
تسرب انضغاط السلندرات فيما بينهم او لمسارات التبريد والتزيت
تسريب لخارج المحرك
ما هو تأثير تلف جوان وش السلندر على المحرك والحقن الإلكترونى للوقود

تحدث منفرده او مجتمعة مرتبطة بحجم التلف
قطع فى الإشعال لشمعات الإحتراق ( البوجهيات )
تلف نظام تدوير العادم (علبة البيئة
تناقص مستمر لمياة التبريد
تناقص لمستوى الزيت
ارتفاع درجة حرارة المحرك بسهولة وإنخفاضها ببطئ شديد
كسور وتسريب فى اجزاء منظومة التبريد
ظهور واضح لصفع المحرك
تذبذب دوران المحرك وتراجع الأداء
صعوبة بدء التشغيل

المصدر: Nile Motors

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