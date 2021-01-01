ثاني سيارة كهربائية بالكامل..كوبرا Tavascan موديل 2024..

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كوبرا Tavascan

كشفت كوبرا عن ملامح النسخة النهائية الإنتاجية من Tavascan الكهربائية والتي تعتبر ثاني سيارة كهربائية بالكامل من العلامة التجارية الإسبانية بعد طراز “Born” وتنافس Tavascan في فئتها Volkswagen ID.4 و Skoda Enyaq iV وسيتم طرحها للبيع مع اقتراب عام 2024.

وعلى الرغم أنه لم يتم الكشف عن المواصفات بعد ، ولكن من المرجح أن تستفيد Tavascan من مكانة Cupra كعلامة تجارية رياضية تابعة لمجموعة Volkswagen ومن المتوقع أن يتم تقديمها بمنصة MEB وبنفس منظومة الحركة المستخدمة في سيارة Volkswagen ID.4 GTX التي تتمتع بمنظومة كهربائية تعمل بنظام الدفع الرباعي يولد قوة 295 حصان ويتصل ببطارية بقوة 77 كيلو وات في الساعة ويمكنها من التسارع من 0 إلى 62 ميلاً في الساعة خلال ما يزيد قليلاً عن 6 ثوانٍ كما يمكنها أن تبلغ نطاق يصل إلى حوالي 300 ميل في حالة الشحن الكامل.

المصدر: Nile Motors

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