أسعار الذهب اليوم الجمعة تتأثر بتخوفات الفائدة والدولار



أسعار الذهب أسعار الذهب

شهد سعر الذهب، اليوم الجمعة، استقرارًا في السوق المحلية، متأثرًا بالثبات في تعاملات البورصة العالمية التي سجلت نحو 1712 دولارًا للأوقية، وذلك بعد عدة تذبذبات، نالت من المعدن الأصفر أمس الخميس.



سعر الذهب في مصر:

سجل سعر الذهب عيار 14 نحو 658.5 جنيها.

وسجل الذهب عيار 18 نحو 844 جنيها.

وسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 985 جنيها.

بينما سجلت سعر الذهب عيار 24 نحو 1126 جنيها.



سعر الجنيه الذهب:

سجل سعر الجنيه الذهب وزن 8 جرامات نحو 7880 جنيها، ويُضاف إلى سعر الجرام تكلفة مصنعيه الذهب، و تختلف من منتج لآخر.

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مواصفات الذهب:ويتنوع الذهب على عدة عيارات صُنِّفت وفقاً لنسبة الذهب في كل كيلو، أغلاها عيار 24 لوجود أعلى نسبة للذهب به تبلغ 99 %.مؤشرات البورصة:تتحرك مؤشرات البورصة بين لونين هما: الأخضر ويعني الارتفاع والمؤشر الأحمر يعني الهبوط.تعاملات البورصة العالمية:عاد الملاذ الآمن الذهب خلال تعاملات إلى الصعود، متأثرًا بقرار المركزي الأوروبي برفع أسعار الفائدة الأوروبية 50 نقطة أساس لأول مرة منذ 11 عام.أسعار الدولار في البنوك اليوم:شهدت أسعار الدولار، استقرارا، مقابل الجنيه المصري، في كل من البنك المركزي المصري، وبنك مصر، والبنك الأهلي المصري، وشركات الصرافة، حيث سجل نحو 18.83 جنيه للشراء، و18.89 جنيه للبيع.