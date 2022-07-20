أسعار الذهب اليوم الجمعة تتأثر بتخوفات الفائدة والدولار

شهد سعر الذهب، اليوم الجمعة، استقرارًا في السوق المحلية، متأثرًا بالثبات في تعاملات البورصة العالمية التي سجلت نحو 1712 دولارًا للأوقية، وذلك بعد عدة تذبذبات، نالت من المعدن الأصفر أمس الخميس.
سعر الذهب في مصر:
سجل سعر الذهب عيار 14 نحو 658.5 جنيها.
وسجل الذهب عيار 18 نحو 844 جنيها.
وسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 985 جنيها.
بينما سجلت سعر الذهب عيار 24 نحو 1126 جنيها.
سعر الجنيه الذهب:
سجل سعر الجنيه الذهب وزن 8 جرامات نحو 7880 جنيها، ويُضاف إلى سعر الجرام تكلفة مصنعيه الذهب، و تختلف من منتج لآخر.
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