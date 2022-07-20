أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم 22 يوليو

أسعار الفاكهة
شهدت أسعار الفاكهة بسوق العبور، اليوم الجمعة 22 يوليو 2022 ، حالة من الاستقرار في الأسعار لمعظم أصناف الفاكهة و تنشر « بوابة أخبار اليوم » الأسعار ويضاف 3- 5 جنيهات للسعر للكيلو فى التجزئة .
البرتقال البلدى الصيفى من 3.5 إلى 6.5 جنيهات.
- الجريب فروت ما بين 10 إلى 15 جنيهات .
-التفاح المصري من 4 إلى 10 جنيهات .
-عنب البناتى الأصفر 5 إلى 8 جنيه .
- العنب الاحمر 5 إلى 8 جنيهات .
-الكنتالوب 3 الى 6 جنيهات للكيلو .
- المانجو الزبدية ما بين 12 إلى 16 جنيهات
-مانجو البلدية 7 إلى 11 جنيها
- المانجو الهندي بين 16 إلى 20 جنيها
-المانجو جولك 15 إلى 18 جنيها
المانجو تيمور 16 إلى 20 جنيها .
-بطيخ من (4 : 6 كيلو) بين 10 إلى 12 جنيها
- البلح الاسوانى ما بين 7 إلى 17 جنيه للكيلو
- كيلو البلح السيوى ما بين 20 إلى 25 جنيهات للكيلو
-بلح شامية 8 الى 18 جنيه للكيلو
-البلح الابريمى ما بين 13 إلى 25 جنيها
-البرقوق هوليو 20 إلى 40 جنيها .
من جانبه قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي،إنه لأول مرة تتجاوز الصادرات الزراعية المصرية خلال العام الماضي 2021 حيث بلغت حوالي 5 مليون و 640 الف و 144 طن من المنتجات الزراعية لافتاً إلى أن هذا الرقم لم يتحقق حتى قبل جائحة كورونا .
وأكد القصير أن الدولة المصرية بذلت مجهودا كبيرا من أجل دعم الصادرات من خلال فتح أسواق جديدة وتجهيز المعامل بأحدث الأجهزة وتطوير منظومة الحجر الزراعي .
واشاد وزير الزراعة بجهود المنتجين والمصدرين والمزارعين المصريين الذين استطاعوا الاهتمام بجودة المحاصيل وتطبيق كافة المواصفات العالمية هذا الرقم القياسي من الصادرات الزراعية رغم ارتباك حركة النقل والتجارة الدولية .
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