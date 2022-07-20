أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم 22 يوليو



أسعار الفاكهة أسعار الفاكهة

شهدت أسعار الفاكهة‌ بسوق العبور، اليوم الجمعة 22 يوليو 2022 ، حالة من الاستقرار في الأسعار لمعظم أصناف الفاكهة و تنشر « بوابة أخبار اليوم » الأسعار ويضاف 3- 5 جنيهات للسعر للكيلو فى التجزئة .



البرتقال البلدى الصيفى من 3.5 إلى 6.5 جنيهات.



- الجريب فروت ما بين 10 إلى 15 جنيهات .

قد يعجبك أيضا...

-التفاح المصري من 4 إلى 10 جنيهات .-عنب البناتى الأصفر 5 إلى 8 جنيه .- العنب الاحمر 5 إلى 8 جنيهات .-الكنتالوب 3 الى 6 جنيهات للكيلو .- المانجو الزبدية ما بين 12 إلى 16 جنيهات-مانجو البلدية 7 إلى 11 جنيها- المانجو الهندي بين 16 إلى 20 جنيها-المانجو جولك 15 إلى 18 جنيهاالمانجو تيمور 16 إلى 20 جنيها .-بطيخ من (4 : 6 كيلو) بين 10 إلى 12 جنيها- البلح الاسوانى ما بين 7 إلى 17 جنيه للكيلو- كيلو البلح السيوى ما بين 20 إلى 25 جنيهات للكيلو-بلح شامية 8 الى 18 جنيه للكيلو-البلح الابريمى ما بين 13 إلى 25 جنيها-البرقوق هوليو 20 إلى 40 جنيها .من جانبه قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي،إنه لأول مرة تتجاوز الصادرات الزراعية المصرية خلال العام الماضي 2021 حيث بلغت حوالي 5 مليون و 640 الف و 144 طن من المنتجات الزراعية لافتاً إلى أن هذا الرقم لم يتحقق حتى قبل جائحة كورونا .وأكد القصير أن الدولة المصرية بذلت مجهودا كبيرا من أجل دعم الصادرات من خلال فتح أسواق جديدة وتجهيز المعامل بأحدث الأجهزة وتطوير منظومة الحجر الزراعي .واشاد وزير الزراعة بجهود المنتجين والمصدرين والمزارعين المصريين الذين استطاعوا الاهتمام بجودة المحاصيل وتطبيق كافة المواصفات العالمية هذا الرقم القياسي من الصادرات الزراعية رغم ارتباك حركة النقل والتجارة الدولية .