أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم 22 يوليو



أسعار الأسماك أسعار الأسماك

شهدت أسعار الأسماك حالة استقرار في سوق العبور خلال تعاملات اليوم الجمعة 22 يوليو 2022 .



وتنشر « بوابة أخبار اليوم » الأسعار حيث يضاف إلى السعر المعلن من 3 - 4 جنيهات على سعر الكيلو في أسواق التجزئة.



وقد سجل كيلو سمك البلطي نمرة 1 مابين 29 إلى 33 جنيها.

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- سمك البلطي نمرة 2 يتراوح من 23 إلى 27 جنيها .-البلطي الأسواني ما بين 20 إلى 40 جنيهًا.- فيليه أسماك البلطي من 30 إلى 160 جنيهات-قشر بياض من 80 إلى 100 جنيهًا للكيلو .- سمك البياض بحيرة ناصر من 30 إلى 50 جنيهًا،- بياض أملس من 70 الى 90 جنيها.- سمك الماكريل مجمد من 25 إلى 35 جنيهًا .- سمك الوقار بين 80 إلى 100 جنيهًا.- سمك موزة ما بين 48 إلى 55 جنيهًا .- الجمبري الجامبو من 400 إلى 450 جنيها.-الجمبري نمرة 1 من 300 إلى 350 جنيهًا-الجمبري نمرة 2 من 200 إلى 250 جنيهًا-الجمبري المجمد من 90 إلى 170 جنيهًا- البرانيس الاسكندراني من 70 إلى 76 جنيهًا للكيلو- القراميط فتراوح سعرها ما بين 10 الى 20 جنيهًا،- المكرونة السويسي من 50 الى 66 جنيها.- سمك البوري الممتاز ما بين 65 إلى 85 جنيهًا .وسعر الدنيس تراوح ما بين 100 إلى 160 جنيهًا.- الكابوريا بين 30 و 130 جنيها.- السبيط والكاليماري بين 120 جنيهات و 200 جنيها.- سمك موسى من 90 الى 150 جنيهًا .- اسماك السردين المجمد من 20 إلى 30 جنيهًا .ومن جانبه قال الدكتور صلاح مصيلحي رئيس جهاز تنمية البحيرات والثروة السمكية أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بضرورة تطوير بحيرات مصر الطبيعية وإعادتها إلى سابق عهدها قبل خمسة عهود كان بمثابة حرب خاضتها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وهيئة الثروة السمكية لإزالة التعديات وتطهير بحيرات مصر وخاصة بحيرة المنزلة التى كانت مأوى للخارجين عن القانون من البلطجية وتجار السلاح والمخدرات.وأشار رئيس جهاز تنمية البحيرات والثروة السمكية إلى أن أهم مكاسب تطوير بحيرة المنزلة أنها ساهمت في زيادة الإنتاج السمكي للبحيرة وتنوعه ورفع كفاءتها وخفض نسب التلوث التى كانت في أعلى معدلاتها نتيجة الصرف الصحى وعدم حركة المياه و تحسين الهواء وخفض مخاطر الإصابة بالأمراض وتنويع الثروة السمكية.