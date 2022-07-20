وزير التنمية المحلية: «مشروعك» يوفر 1,6 مليون فرصة عمل بقروض 24,2 مليار جنيه



وزير التنمية المحلية وزير التنمية المحلية



وجه اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، القائمين مبادرة «شغلك في قريتك» بالاستفادة من القروض التي يوفرها البرنامج القومي للتنمية المجتمعية والمحلية والبشرية «مشروعك» في تنفيذ منظومة متكاملة لتطوير الصناعات المغذية داخل القرى المصرية على مستوى الجمهورية، من أجل تكوين جيل جديد من رواد الأعمال وتوفير فرص عمل داخل المجتمعات الريفية، بما يعود بالنفع على الشباب والمرأة المُعيلة، والفئات الأكثر احتياجا، وأصحاب الحرف الراغبين في الاستثمار في كل المجالات، مشيرا إلى تكامل تلك المبادرة مع المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» التي تسعى لتنمية وتطوير الريف المصري وخلق فرص عمل ورفع مستويات جودة الحياة وتوفير الخدمات الأساسية، واستغلال الميزات النسبية في كل محافظة وتوفير مزيد من فرص الحياة الكريمة.



مشروعات صغيرة ومتوسطة

وأكد اللواء محمود شعراوي أن «مشروعك» ساهم خلال شهر يونيو الماضي في تنفيذ 3700 مشروع صغير ومتوسط في جميع المحافظات بقروض تقترب من 600 مليون جنيه، وساهمت هذه المشروعات في توفير أكثر من 14 ألف فرصة عمل للشباب، موضحاً أن التوجه للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر هي المحرك الأساسي لتحقيق التنمية المستدامة التي تستهدف كل فئات المواطنين، خاصة الشباب والمرأة وإعطائهم الفرصة في اختيار ما ينجحون فيه والمناسب لإمكانياتهم وقدراتهم.



وأشار اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إلى جهود الوزارة المستمرة لتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بتنمية القرى المصرية وتطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ودعم خطط الحكومة لمواجهة البطالة بين الشباب من الجنسين والمرأة المعيلة بمختلف محافظات الجمهورية، لتوفير فرص عمل مستدامة ودخل شهري ثابت بين أبناء القرى في هذا القطاع الحيوي لرفع مستوى معيشة المواطنين مؤكدا دور «مشروعك» الهام في دعم التنمية الاقتصادية بالقرى والمدن والمراكز المنفذ فيها، وهو أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة في مصر.

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1.6 مليون فرصة عملوكشف شعراوي، أن مشروعك يعد بوابة للشباب لريادة الأعمال من خلال منحه قروض ميسرة لتنفيذ مشروعات وطنية تساعد في دعم الاقتصاد الوطني، كاشفًا أن مشروعك ساهم منذ بدء تنفيذه في توفير أكثر من 1,6 مليون فرصة عمل من خلال تنفيذ 196 ألف مشروع بقروض 24,2 مليار جنيه، مشيراً إلى اهتمام الوزارة بدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من خلال «مشروعك»، لما لها من دور محوري في تنمية ودفع عجلة الإنتاج في مختلف المجالات، وتنفيذًا للإستراتيجية الوطنية ورؤية مصر 2030، حيث تستهدف العمل على تعزيز الدور الهام لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر.دفع عجلة الاقتصادوأوضح اللواء محمود شعراوي أن الهدف من «مشروعك» هو الإسراع في إحداث تنمية اقتصادية محلية على مستوى كل محافظات مصر على مستوى النجوع والقرى والمدن، ودفع عجلة الاقتصاد، لافتا إلى أن المشروع ساهم في توفير وتشغيل الآلاف المواطنين في المحافظات المصرية عن طريق توفير تمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغير بالتنسيق مع البنوك المشاركة في البرنامج، بجانب القضاء على العشوائيات والقضاء على الهجرة غير الشرعية.ولفت اللواء شعراوي إلى أن محافظة المنيا احتلت الصدارة في إجمالي عدد المشروعات المنفذة من خلال «مشروعك»، ونفذت أكثر من 22,2 ألف مشروع، ونفذت محافظة سوهاج 20,7 ألف مشروع، والبحيرة 18,2 ألف مشروع، والدقهلية 16,2 ألف مشروع، والشرقية 15,5 ألف مشروع، وبني سويف 15,2 ألف مشروع.دورات متخصصةوأفاد وزير التنمية المحلية، أن الوزارة تقوم باستمرار بتدريب ورفع مهارات العاملين بمشروعك في المحافظات من خلال دورات متخصصة ينظمها مركز تدريب التنمية المحلية بسقارة، إضافة إلى بعض الجهات المتخصصة، مما ساعد في التعامل الجيد مع الراغبين في الحصول على قروض لتنفيذ مشروعات صغيرة، وتقديم قيمة مضافة لمشروعاتهم، والتركيز على جودة المشروعات والخدمات المقدمة بهدف الوصول إلى دعم مشروعات ذات قيمة تكنولوجية عالية لإنتاج منتجات تخدم فئات عديدة من المجتمع إضافة إلى خلق شبكة من العلاقات مع الأجهزة والجهات الداعمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.260 مقرا لمشروعكوأضاف شعراوي أن وحدات مشروعك في المحافظات والبالغ عددها 260 مقرا تقوم بتقديم كل التسهيلات للمتقدمين للحصول على قروض لتنفيذ مشروعات صغيرة ومتوسطة وتوفير دعم فني وإداري وتسويقي لهم للاستفادة من جميع المميزات التي يقدمها المشروع خاصة دراسات الجدوى والرخص المؤقتة للمشروعات لحين استخراج الترخيص الدائم مطالباً بتكثيف التوعية للشباب، خاصة في الجامعات الإقليمية، للتوسع في نشر وتعزيز ثقافة العمل الحر للحد من البطالة ورفع معدلات التنمية الاقتصادية في المحافظات.