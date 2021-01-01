لا تأكلها في هذا التوقيت.. تحذير من أنواع المانجو بسبب مواد كيميائية ضارة..



المانجو المانجو

حالة من القلق انتابت عشاق المانجو داخل مصر، بعد تحذير التجار من خطورة بعض الأنواع التي قد يتداولها البعض في الأسواق خلال الأيام الحالية، ويشتريها «الزبون» دون إدراك مدى خطورتها الصحية، نظرًا لاحتوائها على مواد كيميائية.



أنواع المانجو التي تسبب خطورة

حذر مزارعو المانجو في الإسماعيلية من شراء بعض أنواع المانجو الضارة، خاصة «العويسي» و«السكري»، خلال الشهر الجاري، بسبب رش بعض المزارعين لها، بغرض تعجيل نضجها المحدد له في شهر أغسطس المقبل.



وينصح بتناول تلك الأنواع من المانجو خلال فصل الصيف، بحسب «إبراهيم حسن»، مزارع مانجو: «المزارعين في يوليو بيرشوها علشان تتحول من اللون الأخضر للون الأصفر خلال 24 ساعة فقط، ما يمثل خطورة على البعض، نظرًا لاحتوائها على مواد كيميائية مضرة، إضافة إلى افتقادها للعناصر الغذائية والطعم الأصيل للمانجو الإسمعلاوي».

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أنواع مانجو يمكن تناولها في يوليوويعد شهر يوليو الوقت المناسب لموسم المانجو، وأبرز الأنواع التي يمكن تناولها خلال الشهر تتمثل في التالي..- مانجو الزبدية.- مانجو فونس.- مانجو صديقة.- مانجو تيمور وهندي.وفي تصريحات سابقة لـ«الوطن»، أوضح حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، أن موعد جني ثمار المانجو في شهري يوليو وأغسطس من كل عام، محذرا من شرائها خلال هذه الأيام؛ نظرا وذلك لرشها من بعض المزارعين، لتسريع عملية النمو، ما يؤثر على الصحة العامة للمستهلكين.فوائد وأضرار تناول المانجووأوضح الدكتور أشرف عبدالعزيز، أستاذ التغذية، لـ«الوطن»، أن ثمرة المانجو مليئة بالعناصر الغذائية التي تحسن صحة القلب، فصلا عن فيتامين C ومضادات الأكسدة، محذرا من الإفراض في تناولها.بينما أضرار الإفراط في تناول المانجو، كشفتها الدكتورة ليندا جاد الحق، استشاري التغذية العلاجية، لـ«الوطن»، كالتالي:- تعد المانجو فاكهة عالية مؤشر السكر، ما يسبب ارتفاع السكري.- تحتوي على نسبة عالية من سكر الفركتوز، ما يزيد فرصة زيادة الوزن.- تسبب دهونا ثلاثية تؤدي إلى التشحم على الكبد، وإحساس دائم بالجوع.