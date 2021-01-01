تعرف على أول رد من صاحب أغلى فاتورة إفطار في مصر: « 1200 جنيه دي أرخص حاجة»



فاتورة إفطار فاتورة إفطار

فاتورة إفطار اعتبرها صاحبها المحامي علي طارق، عادية ومنطقية بالنسبة لمنطقة الساحل الشمالي التي تعتبر من المناطق السياحية، إذ يقول في تصريحات لـ«الوطن»: «أنتوا مكبرين الموضوع أوي، بس اللي عايز أوصله إن فطار بـ1200 جنيه في أي مكان سياحي راقي وHigh Quality دي أسعار معقولة جدًا وبعدين الفطار ده يكفي من 7 لـ8 أفراد مثلا».



«علي»: دول أرخص من غيرهم بكتير

إفطار مصري تنوع بين الفول والطعمية والباذنجان والمخلل والعيش البلدي على مائدة إحدى مطاعم الساحل الشمالي، اشترك فيه 5 أفراد ليصل إجمالي الفاتورة 1200 جنيه بحسب «علي»: «لو كل واحد دفع 150 جنيه مثلا في فطار في قرية من أكبر القرى السياحية في الساحل أو على البحر، طبيعي جدًا ومعقول، وعلى فكرة أسعارهم مش غالية خالص والفطار حلو أوي بجد مش هزار ومختلف وأرخص من غيرهم كتير جدًا في الساحل».



استنكر «علي» الهجوم الذي تلقاه من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عقب نشر صورة الفاتورة الخاصة بإفطار الساحل الشمالي، عبر صفحته الشخصية، إذ يقول: «لازم تفرقوا كويس ما بين عربية الفول في الشارع ومطعم بيخدم الفئة الشعبية والمتوسطة وما بين مكان فيه خدمة كويسة وجودة وأمان وفي قرية محترمة، فـ لو أي حد راح يفطر في مطعم شعبي في القاهرة مش هيدفع أقل من 30 جنيه ولو مطعم أعلى شوية هيدفع من 65 لـ70 جنيه».

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تعليقات سلبية تلقاها «علي» عبر صفحته الشخصية بسبب هذه الفاتورة التي لم يكن في حسبانه أن تثير كل هذه الضجة: «مكنتش صورة نزلتها دي، وعموما أنا آسف للناس اللي زعلت مني، وشكرًا للناس اللي غلطت فيا، أنا مسامحكم وربنا يرزقنا ويرزقكم جميعًا».