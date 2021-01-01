قرد يحاول خطف طفلة والأم تفكها من بين أنيابه

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قرد يحاول خطف طفلة

صرّح المحقق في شكاوى الأطفال بضواحي موسكو بأن الطفلة، التي هاجمها قرد في قرية تيربيغوريفو، بأن القرد قد هرب من "حديقة حيوانات أليفة" يملكها مليونير مجاور وتسلق السياج.

وقد خضعت الطفلة لعملية جراحية ، ولا شيء يهدد حياتها، وقال عن حالة الطفلة الصحية: " الأطباء أجروا العملية، كلي أمل في أن تتحسن صحة الطفلة الصغيرة قريبا"، هذه الطفلة ترقد الآن في العناية المركزة، ووصفت إصاباتها بأنها "خطيرة"، وأصيبت بجروح في ذراعيها وساقيها ونزيف حاد.

هذه هي لحظة الرعب عندما يهاجم قرد فتاة صغيرة ويتركها تقاتل من أجل حياتها، لكن القرد ظل يهاجمها حتى عندما سحبت والدتها من الرئيسيات.

قال أحد التقارير: "جاء الآباء يصرخون بصعوبة وحرروا ابنتهم من براثن الحيوان".

فيما كانت عائلتها قدمت إلى ضواحي موسكو من جمهورية لوغانسك الشعبية، وقد فتحت الشرطة تحقيقا جنائيا في هذه القضية.



المصدر: بوابه اخبار اليوم

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