بعد الهزيمة من الزمالك .. عضو إدارة الأهلي: أرى العديد من الأشياء السيئة

قال محمد الدماطي عضو مجلس إدارة مجلس الأهلي إنه أصبح لا يعرف ناديه حاليا وأن السبب ليس الهزيمة من الزمالك في نهائي كأس مصر 2020-2021 فقط.
وكتب الدماطي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلا: "زي ما بطلع في كل لحظة فرحة وأنزل صور وأبارك، أخلاقي وتربيتي بتقول إن في لحظة الهزيمة لازم برضة أظهر وأتصدر وأتحمل مسؤولية المكان اللي أنا فيه حتي لو كانت المسؤولية في سكوتي".
وواصل "الواحد مفيش كلمة يقولها توفي قد إيه المرار اللي جوايا على كل حاجة وحشة بنشوفها بقالنا شهور مش النهاردة بس مش ده الأهلي في كل شيء مش خسارة ماتش بس".
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