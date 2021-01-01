يحمي من الأنيميا ويقوي المناعة .. نوع من الفواكه المجففة



الفواكه المجففة الفواكه المجففة



الزبيب مخزن للمواد الغذائية، ومليء بالسكريات الطبيعية والعناصر الغذائية مثل الحديد والبوتاسيوم والكالسيوم.



في حين أن تناول الزبيب النيء صحي، فإن نقعه في الماء طوال الليل ثم تناوله في الصباح الباكر على معدة فارغة هو أكثر صحة قليلاً.



الزبيب غني بالحديد والبوتاسيوم والكالسيوم والمغنيسيوم والألياف ، ويأتي باللون الذهبي والأخضر والأسود حسب تنوع العنب.

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فيما يلي قائمة بالفوائد الصحية لتناول الزبيب المنقوع.1. يساعد على الهضم غني بالألياف ، والزبيب يساعد في تحسين عملية الهضم. يعمل الزبيب المنقوع كملينات طبيعية، ويمنع الإمساك وينظم حركة الأمعاء . يحتاج المرء إلى نقع حوالي 1-12 قطعة من الزبيب في كوب من الماء ثم شرب الماء مع الزبيب على معدة فارغة في الصباح الباكر.2. يعزز المناعة يحتوي الزبيب على جميع العناصر الغذائية الأساسية مثل فيتامين C و B التي تساعد في بناء مستوى المناعة. تناول الزبيب المنقوع يوميًا خلال فصل الشتاء يساعد في محاربة البكتيريا والعدوى.2. يحسن صحة العظام غني بالكالسيوم والزبيب مفيد لصحة عظامك أيضًا، يحتوي الزبيب المنقوع أيضًا على مغذيات دقيقة يمكن أن تفيد صحة عظامك وتساعد على منع ظهور هشاشة العظام والأمعاء.3. يعزز فقدان الوزن المليء بالسكريات الطبيعية ، يساعد الزبيب المنقوع في تعزيز فقدان الوزن - ليس بشكل مباشر ولكن بطرق غير مباشرة عديدة. من خلال تسريع عملية الهضم وكبح آلام الجوع ، يمكن أن يمنعك الزبيب المنقوع من تناول وجبات خفيفة غير صحية يمكن أن تؤدي إلى زيادة الوزن غير الصحية.5. يمنع فقر الدم، لغناه بالحديد ويمكن أن يساعد في زيادة تدفق الدم في الجسم ، وبالتالي يساعد في منع ظهور فقر الدم ، يساعد نقع الزبيب كل يوم في بناء مستوى الدم في الجسم.