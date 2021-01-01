الاتحاد الأوروبي يقرر حظر شراء واستيراد الذهب الروسي

قرر الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، حظر شراء واستيراد الذهب والمجوهرات الروسية، ابتداء من 22 يوليو الجاري، كجزء من العقوبات الموقعة مؤخرا على موسكو.
وذكرت وثيقة للاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس إنه "سيكون هناك حظر على شراء أو استيراد أو نقل الذهب، بشكل مباشر أو غير مباشر، إذا كان منشأه في روسيا وتم تصديره من روسيا إلى الاتحاد الأوروبي أو إلى أي دولة ثالثة، اعتبارًا من 22 يوليو".
كما أدرج الاتحاد الأوروبي بنك (سبيربنك) الروسي على قائمة العقوبات".
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