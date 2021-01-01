الاتحاد الأوروبي يقرر حظر شراء واستيراد الذهب الروسي

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الاتحاد الأوروبي


قرر الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، حظر شراء واستيراد الذهب والمجوهرات الروسية، ابتداء من 22 يوليو الجاري، كجزء من العقوبات الموقعة مؤخرا على موسكو.

وذكرت وثيقة للاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس إنه "سيكون هناك حظر على شراء أو استيراد أو نقل الذهب، بشكل مباشر أو غير مباشر، إذا كان منشأه في روسيا وتم تصديره من روسيا إلى الاتحاد الأوروبي أو إلى أي دولة ثالثة، اعتبارًا من 22 يوليو".

كما أدرج الاتحاد الأوروبي بنك (سبيربنك) الروسي على قائمة العقوبات".

من جانبها، أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، أن عقوبات الاتحاد الأوروبي الأخيرة، غير شرعية، مشيرة إلى أن محاولات الضغط على موسكو عبر العقوبات غير مجدية.

وقالت زاخاروفا في بيان: "في الحادي والعشرين من تموز/يوليو أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي عن توسيع التدابير التقييدية الأحادية غير الشرعية ضد روسيا، إذ يحاول الاتحاد الأوروبي بإصرار يُحسد عليه دفع نفسه إلى طريق مسدود".

المصدر: elbalad

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