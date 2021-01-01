في الدوري الممتاز .. موعد مباراة الزمالك القادمة أمام سموحة

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مباراة الزمالك القادمة أمام سموحة


توج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بلقب كأس مصربعد الفوز على الأهلي بهدفين مقابل هدف واحد، في اللقاء المقام على ملعب استاد القاهرة الدولي لحسم لقب كأس مصر النسخة الماضية.

ويواجه فريق الكرة الأول بنادي الزمالك نظيره سموحة في المباراة القادمة للقلعة البيضاء ببطولة الدوري المصري الممتاز.

الزمالك يلتقي مع سموحة في إطار منافسات الجولة 26 من عمر بطولة الدوري المصري، على ملعب استاد القاهرة.

وكان الزمالك انتصر علي الأهلي، بهدفين لهدف في المباراة النهائية لبطولة كأس مصر لموسم 2021، ليتوج بللقب للمرة 28 في تاريخه.

موعد مباراة الزمالك القادمة أمام سموحة في الدوري

الزمالك يلاقي سموحة يوم الأحد الموافق 24 يوليو الجاري، في تمام الساعة 9 مساءً بتوقيت القاهرة.

ويحتل الزمالك صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 57 نقطة، بينما سموحة يتواجد في المركز الخامس برصيد 39 نقطة.

المصدر: elbalad

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