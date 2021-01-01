احتفالات عارمة لجماهير الزمالك أمام مقر النادي



احتفالات عارمة لجماهير الزمالك احتفالات عارمة لجماهير الزمالك



رصدت عدسة "صدي البلد " احتفالات هيستيرية من جماهير الزمالك بعد ان توج بلقب كأس مصر بعد الفوز على الأهلي بهدفين مقابل هدف واحد، في اللقاء المقام على ملعب استاد القاهرة الدولي لحسم لقب كأس مصر النسخة الماضية.



حيث احتفلت جماهير الزمالك من امام بوابات نادي الزمالك بالغناء والرقص وسط حالة من السعادة العارمة.



توج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بلقب كأس مصربعد الفوز على الأهلي بهدفين مقابل هدف واحد، في اللقاء المقام على ملعب استاد القاهرة الدولي لحسم لقب كأس مصر النسخة الماضية.

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تفاصيل المباراة…أشهر الحكم الدولي الهولندي شيمون مارشنيال البطاقة الصفراء في وجه إمام عاشور لاعب الزمالك بعد مرور 3 دقائق في تدخل قوي من عاشور أمام علي معلول.وتدخل أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك بقوة مع أيمن أشرف لاعب الأهلي في الدقيقة 5 من عمر المباراة، واحتسبها الحكم خطأ ولكن دون إشهار بطاقات.سجل أحمد سيد زيزو الهدف عن طريق خطأ من محمد الشناوي الذي خرج من مرماه بدون أي داعي ووصلت الكرة لزيزو عن طريق الجزيري ويسجل الهدف في الدقيقة السادسة.وللمرة الثانية يشهر حكم المباراة البطاقة الصفراء ولكن هذه المرة في وجه أحمد فتوح لاعب الزمالك في الدقيقة 8 من عمر المباراة.وتألق الشناوي حارس مرمى الأهلي في الدقيقة 15 من عمر المباراة، وتصدى لرأسية قوية من محمود حمدي الونش مدافع الزمالك.وتمكن الشناوي مرة أخرى من إبعاد الكرة من أمام منطقة جزاء الاهلي بعد وصول الجزيري بالكرة وكاد أن ينفرد بالمرمى.وحصل لاعبي الزمالك على ركلة حرة مباشرة من منطقة خطرة في الدقيقة 19من عمرة المبارة بعد عرقلة سيف الدين الجزيري من أيمن أشرف.وسدد زيزو الكرة في الدقيقة 21 ولكن لم تقترب تماماً من المرمى ومرت بسلام على الشناوي حارس الأهلي.