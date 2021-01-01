الأوراق المطلوبة والخطوات .. كيفية استخراج جواز سفر



كيفية استخراج جواز سفر كيفية استخراج جواز سفر

استخراج جواز سفر .. يبحث عنه الراغبون في السفر للخارج سواء كان السفر للدول العربية أو الدول الأجنبية ، ولذلك يسعى طالب الخدمة إلى استخراج جواز سفر وإتمام أوراقه تمهيدا لحجز تذكرة الطيران والسفر للدولة الراغب في الذهاب إليها.



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يعتبر استخراج جواز سفر ، هو الرخصة الرسمية للسفر من دولة إلى أخرى ، تصدره الجهات المعنية في الدولة ، ويشمل جواز السفر جنسية صاحبه وهويته طبقاً للدولة التي ينتمي إليها، ويسمح استخراج جواز سفر بالدخول والمرور خلال الدول الأخرى.



استخراج جواز سفر

وأصبحت طرق استخراج جواز سفر أسهل بكثير مما سبق نظرا لأن اتجاه الدولة إلى التحول الرقمي حيث يمكن استخراج جواز سفر عبر بوابة الخدمات الحكومية.

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