وزير التربية والتعليم .. عن نتيجة الثانوية العامة اطمنوا مش هيكون فيها غلطة



وزير التربية والتعليم وزير التربية والتعليم



نتيجة الثانوية العامة 2022 .. أدلى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم منذ قليل بتصريحات جديدة بشأنها وذلك في مداخلة له ببرنامج يحدث في مصر مع الاعلامي شريف عامر .



أكد وزير التربية والتعليم ، أنه لا داعي للقلق من احتمالية وجود أي اخطاء في نتيجة الثانوية العامة 2022 ، حيث إن كل إجراءات تصحيح امتحانات الثانوية العامة تتم إلكترونيا مثل العام الماضي ، بدون تدخل أي عنصر بشري



وقال وزير التربية والتعليم : نتيجة الثانوية العامة العام الماضي أظهرت نزاهة التصحيح الالكتروني لـ امتحانات الثانوية العامة 2022 ، حيث لم يكن بها خطأ واحد .

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وأضاف وزير التربية والتعليم أنه لم يحصل طالب واحد على درجة واحدة زيادة مستحقة بعد تقديم تظلمات الثانوية العامة نظرا لعدم وجود أي أخطاء.نتيجة الثانوية العامة 2022 ، يقدم موقع صدى البلد خدمة الاستعلام عنها عبر رابط سريع لجميع طلاب الثانوية العامة الموجودين في مختلف محافظات الجمهورية .ويمكن لـ طلاب الثانوية العامة تسجيل بياناتهم الان على رابط نتيجة الثانوية العامة 2022 على موقع صدى البلد ، للحصول على نتيجة الثانوية العامة 2022 فور اعتمادها رسميا من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم .ومن المقرر أن يتم اعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 برقم الجلوس ، على موقع صدى البلد بمجرد اعتمادها من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم في نهاية الأسبوع الأول من شهر أغسطس.رابط نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس على موقع صدى البلدويمكن لمن يهمه الأمر ترقب نتيجة الثانوية العامة 2022 برقم الجلوس ، على رابط نتيجة الثانوية العامة 2022 على موقع صدى البلد من خلال الضغط على https://natega.elbalad.news/وبمجرد الدخول على رابط نتيجة الثانوية العامة 2022 على موقع صدى البلد ، يكون على الطالب تسجيل البيانات المطلوبة المتمثلة في : الاسم ، ورقم الجلوس ، والبريد الالكتروني ، ورقم التليفون .تظلمات الثانوية العامة 2022ووفقا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم :- التقدم بطلب التظلم بعد 15 يوما من اليوم التالي لإعلان النتيجة- تتم أعمال التقدم بالطلبات وتحديد المواد و مواعيد الاطلاع إلكترونيا- تحصيل رسوم اطلاع الطلاب المتضررين من نتائجهم 300 جنيه لكل مادة- تودع الرسوم لحساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية إلكترونيا من خلال منافذ التحصيل المعتمدة لدى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنيوبعد قبول طلب التظلم- يحضر الطالب بمفرده لمقر التقدير المركزي او مع ولي امره- ممنوع اصطحاب مدرس المادة-يلتزم الطالب بالحضور في الموعد المحدد للاطلاع ومن يتخلف ليس له الحق في التقدم بتظلم مرة أخرى-تقديم صورة ضوئية واضحة من بطاقة الرقم القومي للطالب و ولي امره- يتم الاطلاع على صورة البابل شيت بالإضافة الى نموذج الإجابة- يقوم الطالب بمراجعة تظليل الإجابات الخاصة به وكتابة الملاحظات والتوقيع بنفسه عليهاالإجراءات المتبعة بعد تقديم تظلمات الثانوية العامة- في حالة تعديل درجات الطالب يتم اخطار الطالب بنتيجة التظلم واسترداد الرسوم الكترونيا- يتم تجميع الدرجات طبقا لتوزيع الدرجات على نموذج الإجابة ويدون الطالب ملاحظاته بالمكان المخصص لذلك بنموذج الملاحظات- تعتمد مذكرات الزيادة من خلال وزير التربية والتعليم او نائب رئيس عام الامتحان لتنظيم اعمال لجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة.