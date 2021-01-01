قصة اختفاء القبطان سامح سيد منذ أسبوع دون العثور على جثته



قصة اختفاء القبطان سامح سيد قصة اختفاء القبطان سامح سيد

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي، بالدعاء للشاب المصري سامح سيد، خريج الاكاديمية الاردنية للدراسات البحرية، بعد الأنباء المتداولة عن غرق السفينة التي كان على متنها بالمحيط الهندي، وتم إنقاذ 10 أفراد من طاقمها، فيما فُقد شخصان، أحدهما سامح.



أصل الحكاية.. اخويا مفقود في عرض البحر

بدأت القصة بمنشور على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، لشاب يستغيث لإنقاذ صديقه القبطان سامح سيد.



وكتب الشاب تحت عنوان اخويا مفقود في عرض البحر: حق اخونا وصاحبنا القبطان سامح سيد شعبان كامل، خريج دفعة 2020/2021 من الاكاديمية البحرية الاردنية، شاب من محافظة الفيوم، دخل الكلية زي اي حد واتخرج واشتغل على مركب تجارية سافرت شهر 2، بيتواصل معانا كل فترة، لكن الشهر اللي فات بعتلنا انا المركبة اتخرمت وبايظة والناس مش عاوزين ينزلوهم ومكملين بيهم.

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واضاف: "كانوا بيلحموا السفينة، والاتجاه كان من اليابان ثم كوريا والصين، حتى وصلوا إلى جزر المالديف، والسفينة اتخرمت أكتر، وكل ما يتم إصلاحها تعود أسوأ مما كانت، وكان سامح مصور فيديو لدخول المياة للسفينة، وفي يوم 7/14 غرقت المركب، كانوا 12 واحد في المياه، نزلوا في زورق في المياه في وسط المحيط الهندي، وعملوا استغاثةْ لكن اقرب سفينة كانت على بعد 12 ساعة، بعد ساعة من غرق السفينة وقع سامح من على الزورق في المياه، حاول صاحبه القبطان محمد جمال يلحقه، بس للاسف البحر اخد الاتنين كانوا لابسين "لايف جاكيت" وبعدوا عن المركب، بعد 10 ساعات من الحادث الزورق باظ وبعدها بساعتين السفينة اخدت ال 10 افراد، دون وجود أي أثر لسامح أو محمد جمال، ولم يتم العثور على جثة أي منهما".وتابع المنشور: "الراجل ده ولد وحيد امه، وامه بتموت عليه لا عارفين هو عايش ولا ربنا توفاه".بيان الاكاديمية الاردنيةأصدرت الاكاديمية الاردنية للدراسات البحرية، بيانا نشرت نسخة منه على صفحتها على فيس بوك.وقالت الاكاديمية: تنويه هام جداً بخصوص الطالب سامح سيد.. تتابع الأكاديمية الأردنية للدراسات البحرية الأخبار المتداولة حول غرق إحدى السفن في المحيط الهندي، والتي كان على متنها طاقم من 15 فرد.تشير الأخبار الأولية بغرق تلك السفينة بعد إخلاء كامل أفراد السفينة لها "بحسب موقع fleetmon.com" إلا أن المتداول "بحسب بعض من تواصل مع ربان السفينة" بأن 2 من طاقمها "أحدهم سامح سيد" غير معلوم مكانهم أو محدد مصيرهم حتى هذه اللحظة.تحاول الأكاديمية التواصل مع أي من أفراد أسرة سامح، الجهات المعنية لمتابعة الوضع، إلا أننا لم نتمكن من الوصول لخبر مؤكد حتى الآن.نقدر ونشكر جميع من تواصل معنا بصورة رسمية أو غير رسمية ونتمنى ممن يمتلك معلومة موثوقة ومؤكدة إعلامنا من خلال أية وسيلة تواصل متاحة.الفيوم تتشح بالسوادشهدت محافظة الفيوم، حالة من الحزن عقب تداول أنباء عن غرق الشاب سامح، ورفضت والدته تصديق أنباء غرق سامح، مؤكدة أنها سيعود إليها.وفي تحرك فوري، أصدرت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، توجيهاتها بإحضار الأوراق الخاصة بالمصري سامح السيد، وأكدت أنها في تواصل مع السفارة المصرية بالأردن لمتابعة الموقف.