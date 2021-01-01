قاتلي شيماء جمال يختلفان .. الزوج : خَد 360 ألف للتنفيذ|وشريكه:محصلش والفلوس لتشطيب الشقة



قاتلي شيماء جمال قاتلي شيماء جمال



يواصل صدى البلد نشر نص اعترافات المتهمين في قضية مقتل المذيعة شيماء جمال، والمقيدة برقم 10229 لسنة 2022 جنايات البدرشين ورقم 2118 لسنة 2022 كلي جنوب الجيزة، ورقم 13 لسنة 2022 حصر تحقيق نيابة استئناف القاهرة.



مواجهه بين المتهمين



أجرت النيابة العامة مواجهة بين المتهمين أيمن عبد الفتاح وحسين ابراهيم الغرباوى، والتى أسفرت عن تناقض فى أقوالهما حيث قرر الاول انه لم يكن ينوى قتل المجنى عليها قبل استئجار المزرعة وحدث تعديه عليها عرضا بسبب محاولتها إيذاءه باستخدام سكين الفاكهة الموضوعة فى متناول يدها كونها قد استثيرت من سوء حال المزرعة التى عرضها عليها وقد اجهز عليها بعد ان سمع من المتهم الاخر عبارة "الست دى لو عاشت هتودينا فى داهية" وأعانه المذكور بتقييد يدها حال استمراره فى الضغط على عنقها بيده تارة وباستخدام ايشارب تارة اخرى.

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المتهم الثانى يؤكد أن الأول عقد العزم على قتل المجني عليهاوقرر المتهم الثانى ان الاول بيت النية وعقد العزم على قتل المجنى عليها واتفق معه على استدراجها للمزرعة المستأجرة لذلك الغرض بهدف ازهاق روحها وكانا قد اتفقا على ان تكون إشارة التنفيذ هى طلب إعداد كوب من الشاى وقد أجهز عليها المتهم الأول وحده ولم يعاونه الاخر إلا بعد ان فارقت الحياة بأنه أمسك بقدميها بناء على استصراخ المتهم الاول له فصمم كل منهما على أقواله بالتحقيقات .وبمواجهتهما بما تناقضا فيه بشأن مال المصاغ الذهبى الخاص بالمجنى عليها قرر الاول أنه لا يعلم ويشك فى كون الاخر قد استولى عليه وقرر الاخر بأن الاول سلمه لمن يدعى المستشار/ عادل رسلان للتصرف فيه باستبداله بجنيهات ذهبيه فصمم كل منهما على اقواله بالتحقيقات.وبمواجهتهما بما تناقضا فيه ايضا من كون الاول قرر بأن الاخر هو من سكب ماء النار على جثمان المجنى عليها لاخفاء معالمها وقرر الاخر بأن الاول هو من سكب ماء النار على جسدها لاخفاء معالمها فصمم كل منهما على اقواله بالتحقيقات .كما تمت مواجهتهما بما ورد من تناقض ما بين مضمون المناقشة الشفهية للاول وما أدلى به الاخر بالتحقيقات إذ أقر الاول انه سدد للاخر مبلغ ثلاثمائة وستين الف جنيه مقابل تنفيذ دوره فى مخطط قتل المجنى عليها بيد ان الاخر نفى تقاضى اى مبالغ مالية مقابل دوره فى الواقعة وقرر ان الشيكين مقابل جزء من ثمن وحدة سكنية باعها اياها ومقابل اعمال تشطيب الاستراحة الخاصة بالمزرعة محل الواقعة فصمم الاول على ما ادلى به حال استجوابه نافيا عزمه المسبق على قتل المجنى عليها مؤكدا انه كان فى حالة دفاع شرعى عن النفس على نحو ما سرد الواقعة وصمم الاخر على اقواله بالتحقيقات .