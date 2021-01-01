إصابة بايدن بالسرطان .. من يتولى مكانه وهل تجرى انتخابات؟



إصابة بايدن بالسرطان إصابة بايدن بالسرطان



أثارت تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن إصابته بـ السرطان جدلا واسعا خلال الساعات الماضية، حيث تطرق بايدن، خلال كلمته في فعالية حول الاحتباس الحراري العالمي، إلى الأضرار الخطيرة لمصافي النفط التي كانت تقع قرب المنزل الذي نشأ به.



واستخدم بايدن صيغة المضارع، وهو يقول: “لهذا السبب أنا والكثير من الأشخاص الذين نشأت معهم مصابون بالسرطان، ولهذا السبب كانت ولاية ديلاوير لوقت طويل لديها أعلى معدلات إصابة بالسرطان في البلاد”.



هذه الصيغة التي استخدمها بايدن، دفعت كثيرين للاعتقاد بأن الرئيس جو بايدن مصاب بالسرطان، وهو ما حاول البيت الأبيض نفيه فيما بعد، حيث أكد مسئولون بالبيت الأبيض، أن بايدن كان يشير إلى سرطان الجلد الذي خضع للعلاج منه له قبل توليه منصب رئيس الولايات المتحدة.

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وأوضح البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، تم علاجه من سرطان الجلد قبل توليه الرئاسة، وكان يشير في كلامه إلى هذه الإصابة.من جانبه، أشار أندرو بيتس، المتحدث باسم البيت الأبيض، إلى أن التقرير الصحي الخاص بـ بايدن الصادر في نوفمبر 2021، أكد أن الرئيس الأمريكي كان يعاني من العديد من سرطانات الجلد الموضعية غير الميلانينية، ولكنه عولج منها قبل توليه منصبه.وأوضح أن التقرير كشف عدم وجود مناطق بجسم الرئيس يشتبه في إصابتها بسرطان الجلد في الوقت الحالي، كما أن تاريخ إصابة بايدن بسرطان الجلد يعود إلى قضاء وقت طويل في الشمس في شبابه، وليس نتيجة التعرض للوقود الأحفوري.من يتولى مهام بايدن؟وبعد أن تناقلت وسائل الإعلام خبر إصابة الرئيس الأمريكي بالسرطان، ونفي البيت الأبيض، دفع هذا كثيرين لتشكيك في إمكانية الرئيس الأمريكي لولايته، ماذا يحدث في حال انسحابه من رئاسة أمريكا؟كامالا هارس تتولى مهامهفي هذا الصدد، قال الدكتور مهدي عفيفي، المحلل السياسي، وعضو الحزب الديمقراطي الأمريكي، إن إصابة الرئيس الأمريكي جو بايدن بالسرطان، تعتبر مسألة حيوية، ومهمة، ولكن في نفس الوقت علينا الأخذ في الاعتبار نوع العناية المقدمة له، لأنه ليس شخصا عاديا، كما أنه في أمريكا يوجد كثيرون يصابون بالسرطان، ويشفون منه تماما.وأضاف عفيفي، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن إصابة الرئيس الأمريكي بالسرطان، بالطبع له تأثيرات كبيرة على مجريات الأمور لأنه في حال لم يقدر على متابعة مهامه، تتولى وقتها نائبته كاملا هاريس، موضحا أنه في حال وصلت المرحلة إلى حد الذي لا يستطيع بايدن القيام بهمامه على الإطلاق وقتها تتولى النائبة مهما حتى عمل انتخابات أخرى والمقرر لها عام 2024.إجراء انتخابات في 2024وأكد أن مرض بايدن بالسرطان وإعلانه عن هذا الموضوع له تأثير كبير في أروقة الكونجرس، حتى الانتخابات النصفية المقبلة، وفي حال وصل لمرحلة لا يستطيع متابعة مهامه الكثيرة، تتولى النائبة مكانه لحين إجراء الانتخابات في 2024.