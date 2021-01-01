سعر هيونداي توسان موديل 2022.. كل فئات الموديل في مصر



هيونداي توسان هيونداي توسان

تعتبر سيارة هيونداي توسان إحدى أشهر السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات "SUV" داخل الأسواق المصرية، وتقدم منها هيونداي طراز جديد سنوياً نظراً لشعبيتها الكبيرة وتجهيزاتها الفاخرة التي تصنفها كواحدة من أشهر السيارات الكورية في السوق المصري، وتقدم داخل السوق المصري عبر 5 فئات وهم، SMARTو SMART PLUSبالاضافة إلى الفئة الثالثة MODERN والرابعة ADVANCED، والفئة الخامسة كاملة التجهيزات PREMIUM.







وشهدت سيارة هيونداي توسان موديل 2022 عدة زيادات في أسعارها خلال الفترة الماضية والسياق التالي يقدم موقع صدى البلد الإخباري ابرز مواصفات السيارة وأحدث اسعارها في السوق المصري.

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مواصفات هيونداي توسان موديل 2022تعتمد السيارة هيونداي توسان موديل 2022 على محرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي تيربو، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 180 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 265 نيوتن/متر، مدعوم بناقل حركة أوتوماتيكي من 7 سرعات طراز DSGبتقنية الدفع الأمامي للعجلات.تصل السرعة القصوى لسيارة هيونداي توسان موديل 2022 إلى 200 كيلومتر في الساعة، مع متوسط استهلاك للوقود بنسبة 6 لترات عندما تخوض مسافات تصل إلى 100 كيلومتر، بينما يمكنها الانطلاق من وضع السكون 0 وصولًا لسرعة 100 كم/ساعة في فترة زمينة تقدر بـ 9 ثواني.تبلغ أبعاد سيارة هيونداي توسان موديل 2022 هيكلية بلغت 4500 مم للطول الكلي، وبعرض يبلغ 1865 مم، و 1651 مم للارتفاع، مع خلوص ارضي يقدر بـ 170 مم، بينما ترتكز السيارة على قاعدة عجلات بطول 2680 مم، بالإضافة إلى مساحة تخزين خلفية تتسع إلى 503 لتر، وخزان للوقود بسعة 54 لتر.تأتي سيارة هيونداي توسان موديل 2022 من الخارج بعدة تجهيزات قوية مثل جنوط رياضية يصل قياسها إلى 18 بوصة، مع فتحة سقف للفئات عالية التجهيز، بينما ترتكز على قاعدة عجلات طولها 2680 مم، وتقدر نسبة طول السيارة بـ 4500 مم، وبعرض يبلغ 1865 مم.تتوفر سيارة هيونداي توسان موديل 2022 مساحة تخزين خلفية تتسع إلى 503 لتر، مع ارتفاع يبلغ 1650 مم، وتتميز السيارة بشبكات أمامية متعددة المقاطع بطريقة هندسية متداخلة مع منظومة المصابيح إلى جانب هيكل رياضي يحتوي على الكثير من اللمسات الانسيابية.تحصل المقصورة الداخلية لسيارة هونداي توسان موديل 2022، على شاشة ملاحة تعمل باللمس مقاس 10.25 بوصة تدعم كاربلاي ، و شاشة عدادات مقاس 10.25 بوصة عالية الوضوح، و نظام صوتي فاخر، ونظام الدخول الذكي مع زر تشغيل وإطفاء المحرك، و شاحن لاسلكي لهاتفك الذكيجاءت سيارة هونداي توسان موديل 2022 بالعديد من أنظمة السلامة ومساعدة السائق والتي تشتمل، سائد هوائية للسائق والراكب مع وسائد وستائر جانبية، و فرامل مانعة للانغلاق، مع توزيع قوة الفرامل، ومساعد الفرامل، و نظام التحكم بالثبات، و نظام التحكم في الالتصاق الناشئ عن التسار، و نظام تفادي الاصطدام في النقاط العمياء مع شاشة مراقبة النقطة العمياء، و مساعد عدم الخروج عن المسار مع نظام المحافظة على المسار .الأسعار الرسمية لسيارة هيونداي توسان موديل 2022 في مصرهيونداي توسان موديل 2022 الفئة الأولى يبلغ سعرها 595 ألف جنيه.هيونداي توسان موديل 2022 الفئة الثانية يبلغ سعرها 600 الف جنيه.هيونداي توسان موديل 2022 الفئة الثالثة يبلغ سعرها 625 الف جنيه.هيونداي توسان موديل 2022 الفئة الرابعة يبلغ سعرها 630 ألف الف جنيه.هيونداي توسان موديل 2022 الفئة الخامسة يبلغ سعرها 715 الف جنيه.هيونداي توسان موديل 2022 الفئة السادسة يبلغ سعرها 755 ألف الف جنيه.