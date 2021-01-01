تدعم سامسونج Galaxy S23 بالجيل القادم من مستشعر بدقة 200 ميجا بيكسل



سامسونج Galaxy S23 سامسونج Galaxy S23

بدأت شركة سامسونج في تطوير جيل جديد من هواتف Galaxy S، ولقد أوضحت أحدث التسريبات أن سلسلة Galaxy S23 تأتي بالجيل القادم من مستشعر سامسونج المميز بدقة 200 ميجا بيكسل.



حقق هاتف سامسونج Galaxy S22 Ultra هذا العام أرقام قياسية في المبيعات، ومن جديد تستعد العملاق الكوري لجيل جديد من الهواتف المميزة، ولقد بدأت اللمحات الأولى لمواصفات هواتف Galaxy S23 في الإنتشار بالفعل.



وتقدم سامسونج مستشعر مميز بدقة 200 ميجا بيكسل لهاتف Motorola Frontier القادم، وهو أول الإصدارات التي تنطلق بهذا المستشعر للأسواق.

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أيضاً أوضحت التسريبات التي جاءت عبر Ice Universe أن سامسونج بدأت في تطوير جيل جديد من مستشعرها المميز بدقة 200 ميجا بيكسل، على أن يقدم للمرة الأولى في إصدار الشركة القادم Galaxy S23 Ultra.من جانب أخر أشارت التسريبات إلى أن كلاً من هواتف Motorola Frontier وGalaxy S23 Ultra تتميز بنفس دقة المستشعر 200 ميجا بيكسل، إلا أن المستشعر الذي سيدعم هاتف Galaxy S23 Ultra سيأتي بتحسينات في الآداء.ويضم هاتف Motorola Frontier مستشعر سامسونج ISOCELL HP1 بدقة 200 ميجا بيكسل، بينما قدمت سامسونج ISOCELL HP3 بدقة 200 ميجا بيكسل وتحسينات بنسبة 20% بفضل الحجم الأصغر للبيكسل بنسبة 12%.يذكر أن التسريبات أكدت على أن سامسونج تدعم سلسلة Galaxy S23 برقاقة معالج Snapdragon 8 Gen 2 المتوقع إطلاقها رسمياً في حدث يعقد في نوفمبر، من جانب أخر تأتي سلسلة Galaxy S23 بمستشعر سيلفي بدقة 40 ميجا بيكسل.