تقول سامسونج إنها شحنت ما يقرب من 10 ملايين هاتف قابل للطي في عام 2021

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قبل أسبوعين فقط من حدث Unpacked التالي، كشفت شركة سامسونج أنها شحنت ما يقرب من 10 ملايين هاتف ذكي قابل للطي في جميع أنحاء العالم.



ففي منشور عبر Samsung Newsroom، قال رئيس شركة Mobile Experience (MX) Business، إن هذه زيادة بنسبة 300 بالمائة عن عام 2020 وأنه يتوقع استمرار ما يسميه “النمو السريع الخطى”.



ومعظم مستخدمي الهواتف القابلة للطي، 70 في المائة منهم على ما يبدو، ذهبوا إلى هاتف Flip. ويعتبر هذا غير مفاجئًا؛ إذ اعترفت شركة سامسونج سابقًا بأن Flip 3 حفز عددًا أكبر من الأشخاص على تبديل العلامات التجارية مقارنةً بعلاماتها الرئيسية.

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وفي تقرير صادر عن مؤسسة البيانات الدولية في شهر فبراير، ذكر التقرير ان الشركة شهدت شحنات عالمية من الهواتف القابلة للطي، بما في ذلك عوامل الشكل القابل للطي، ليصل إلى إجمالي 7.1 مليون وحدة في عام 2021.والآن، تستعد سامسونج لتقديم إصداري Flip و Fold التاليين في حدث Unpacked القادم، والذي سيتم في 10 أغسطس القادم.